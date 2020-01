Cameron Diaz diventata mamma a 47 anni È diventata mamma per la prima volta a 47 anni 😍 Ecco il nome che ha scelto per la sua bambina 🎀

È amata ed ammirata in ogni parte del mondo, bellissima, simpaticissima e sempre solare. La notizia di Cameron Diaz diventata mamma a 47 anni, è su tutte le riviste di gossip. Dopo cinque anni dal suo matrimonio con Benji Madden, l’attrice ha accolto tra le sue braccia, una bellissima bambina. È stata proprio Cameron a dare la felice notizia sul suo profilo personale Instagram:

“Buon anno dai Madden. Siamo felici e fortunati e grati di iniziare questo nuovo anno con la nascita di nostra figlia, Raddix Madden. Ha completato la nostra famiglia e conquistato i nostri cuori”.

L’attrice ha poi spiegato ai suoi fan di aver scelto di condividere la felice notizia con loro, ma allo stesso tempo ha confessato di tenere alla privacy della sua bambina, per cui ha scelto di non pubblicare nessuna foto. Una decisione che è stata sostenuta e compresa da tutti coloro che la amano.

Non è l’unica decisione che ha preso Cameron Diaz, anche durante la gravidanza non ha mai pubblicato sui social network una foto in dolce attesa. Non ha mai diffuso nessuna notizia su come sia rimasta incinta, se si sia fatta aiutare, se abbia cercato la piccola Raddix o se sei arrivata in modo inaspettato.

In molti hanno criticato la sua età, diventare mamma a 47 anni è fuori luogo e pericoloso secondo alcuni. Cameron Diaz ha avuto diverse relazioni prima di incontrare Benji.

Spesso il grande amore non arriva al primo colpo e non tutte le donne hanno la fortuna di diventare mamme in giovane età. La verità è che un figlio è sempre un dono del Signore, un dono da accudire e da proteggere davanti ad ogni cosa.

Tanti auguri a Cameron Diaz e a suo marito Benji, per questo nuovo e meraviglioso cammino della loro vita da genitori. Benvenuta a questo mondo piccola Raddix.