Camillo Agnello, ex corteggiatore a Uomini e Donne, positivo al coronavirus: “ho febbre e forti dolori” Altro caso di coronavirus tra gli ex partecipanti della trasmissione Uomini e Donne: si tratta di Camillo Agnello, che dichiara: "Ho febbre e forti dolori"

Tra gli ex partecipanti della trasmissione Uomini e Donne, pare che il coronavirus stia facendo festa. L’ultimo caso accertato è quello di Camillo Agnello, ex corteggiatore di Anna Munafò e Silvia Raffaele. Il ragazzo, nella giornata del 18 marzo, ha comunicato ai suoi followers che il suo tampone è risultato positivo e, a tal proposito, dice: “Ho febbre forti dolori ossei per tutto il corpo“.

Si tratta, anche qui, di un altro personaggio conosciuto dal grande pubblico televisivo grazie alla sua partecipazione al programma di dating di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Successivamente, il ragazzo ha anche partecipato a Temptation Island, come tentatore. Camillo Agnello racconta che, dopo aver accusato una forte febbre si è sottoposto ad un tampone e, ieri, gli hanno confermato la positività. Il giovane, nelle storie su Instagram, pare stare bene, ma confessa anche di avere una febbre molto alta e dolori ossei diffusi per tutto il corpo.

Dichiara di non avere idea di dove possa aver preso il virus, ma che, ormai, l’unica cosa che può fare è curarsi. Come molti fanno, dice in modo quasi disperato, tanta è la paura, di stare a casa, ma non per se stessi. L’obiettivo è proteggere tutti i più deboli, come i nonni o i genitori più anziani. Inoltre, ringrazia tutti coloro che hanno pensato di scrivergli un messaggio per esprimergli la loro vicinanza e dichiara di essere commosso dall’affetto che ha ricevuto.

Il ragazzo, come molti di voi sapranno, è di origine milanese ed è approdato nel mondo televisivo grazie alla sua prima partecipazione a Uomini e Donne come corteggiatore di Anna Munafò. Dopo di lei, con la quale non è nato nulla, il ragazzo è tornato come corteggiatore di Silvia Raffaele, in un’altra edizione. Dopo questi due tentativi, il ragazzo ha avuto delle relazioni con due ragazze conosciute all’interno degli studi del programma: Nicole Biondi e Laura Frenna. Successivamente, nel 2017, ha partecipato al programma Temptation Island come single.