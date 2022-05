Can Yaman, il retroscena dell’ex agente: “La sua avventura in Italia sta per concludersi”

L’ex agente di Can Yaman rivela una spiacevole novità: “La sua avventura in Italia sta per terminare”. Ecco cosa sta accadendo nella vita del noto attore turco

L’ex agente di Can Yaman nelle ultime ore ha portato a galla un retroscena importantissimi per quanto riguarda il futuro lavorativo dell’attore. Andrea Di Carlo avrebbe infatti rilasciato alcune dichiarazioni in merito all’affascinante volto turco che negli ultimi anni ha conquistato l’intera Italia.

Can è a tutti gli effetti uno degli attori più amati del momento grazie alla sua immensa bravura ma anche al suo cuore d’oro. Stando a quanto riportato dal suo ex agente però, Yaman sarebbe in procinto di abbandonare definitivamente e per sempre la penisola.

Di recente la piattaforma streaming Disney+ è riuscita a trappare un contratto importante al noto attore turco che, potrebbe tornare presto in Turchia. L’attore sembra a tutti gli effetti pronto ad abbandonare Roma in cui sembrava avesse intenzione di stabilirsi per un lungo periodo.

A rivelare questa spiacevole indiscrezione è proprio il suo ex agente Andrea Di Carlo come riporta il portale BlastingNews. Un fulmine a ciel sereno per le migliaia di persone che avevano esultato al trasferimento di Can in Italia, recisamente nel capoluogo romano.

Can Yaman, il retroscena dell’ex agente: “La sua avventura in Italia si è conclusa”

L’amato attore di recente si era trasferito in Italia per iniziare un nuovo importante capitolo della sua vita sia privata che lavorativa. Can infatti, aveva trovato casa a Roma e in più occasioni si era mostrato felice di poter condividere foto e video insieme alle sue amate fan.

Il volto noto del piccolo schermo aveva sempre sottolineato il suo immenso amore per l’Italia ma nelle ultime ore, a lanciare una vera e propria indiscrezione inaspettata è il suo ex agente. Andrea Di Carlo stando a quanto riportato dal sito BlastingNews, avrebbe già terminato la sua avventura nella penisola italiana.

Yaman negli ultimi giorni ha ufficializzato il suo contratto con la famosa piattaforma streaming di Disney+. Quest’ultima però, avrebbe intenzione di far tornare l’attore in Turchia per girare uno spot e mettere in atto gli ultimi cambiamenti in vista della nuova serie tv.

Il nostro amato attore infatti, sarà protagonista della serie tv intitolata ‘El Turco’ che vedrà anche la partecipazione di Hande Ercel. Questo segnerebbe il suo trasferimento definitivo e l’abbandono dall’Italia proprio come ha affermato Andrea Di Carlo.

“L’avventura italiana per l’artista Can Yaman si sta per concludere. Gli scatoloni escono dalla casa del Colosseo e i suoi collaboratori mi mandano sms dicendomi che sono liberi e disponibili. Detto questo spero che in Turchia nella piattaforma Disney, Can Yaman trovi il suo spazio e la sua collocazione e malgrado questo possa essere felice” afferma il suo ex agente.