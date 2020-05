Cane di Pita Ojeda fulminato dalle luci dell’albero di natale Il cane di una famosa presentatrice tv ha avuto un incidente terribile: è rimasto fulminato dalle luci di Natale

Pita Ojeda è una famosa presentatrice televisiva e donna di spettacolo messicana, molto seguita sui social. Recentemente i suoi post hanno fatto il giro del mondo e commosso tutti quanti. Il suo amato cane è rimasto fulminato dalle luci di Natale. Un pericolo che spesso non teniamo nemmeno in considerazione.

Sono stati sicuramente giorni non facili per la conduttrice televisiva Pita Ojeda, che ha voluto condividere sui social il brutto incidente che è capitato al suo cagnolino durante le feste di fine anno. Maia è rimasto fulminato con le luci dell’albero di Natale: la star ha deciso di condividere la sua storia per mettere tutti in guardia dai potenziali pericoli delle decorazioni natalizie se si vive in casa con degli animali domestici.

“Maia è rimasta fulminata oggi con le luci dell’albero di Natale. Non sappiamo se riuscirà a venirne fuori e come sarà dopo. Prenditi cura dei tuoi cuccioli pelosi, copri tutti i contatti elettrici”, queste le parole della donna che mette tutti in guardia riguardo a pericoli che sono reali per le persone, in particolare per i bambini, ma anche per i nostri amici pelosi.

Maia è subito stata curata dal suo medico veterinario, ma la proprietaria ha dovuto aspettare un po’ di tempo per capire in che condizioni versasse la piccola Maia. E se sarebbe sopravvissuta all’incidente. Quando è arrivata nello studio del medico mangiava poco, era cosciente e le sue condizioni erano stabili. Ma ci sarebbero voluti dei giorni per capire se c’erano danni interni e se le zampe erano a posto. “Grazie a tutti coloro che mi hanno abbracciato nei loro commenti”, queste le parole della conduttrice alle dimostrazioni di affetto dei suoi follower.

Fortunatamente il cane oggi sta meglio ed è stato dimesso. Per fortuna non ha avuto grandi conseguenze: è debole, ha qualche problemino, ma è viva, cammina, mangia ed è accanto alla sua amica umana.