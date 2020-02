Cantante si spegne durante un concerto lasciando sbigottiti i suoi fan Mentre si sta esibendo sul palco, un cantante perde la vita nel pieno del concerto, lasciando tutti i fan senza parole e sbigottiti

Morire durante un concerto. Nel quale si è fatto il tutto esaurito. Di fronte ai fan che rimangono allibiti, sgomenti, senza parole. È quello che purtroppo è successo al cantante brasiliano Juliano Cezar, morto mentre si trovava sul palco, nel mezzo dello spettacolo: si è accasciato al suolo e non ha più ripreso conoscenza.

Juliano Cezar era un cantante di 58 anni, nato a Uniflor, nello stato di Parana, in Brasile. Sposato con due figli, la sua era stata una carriera musicale davvero molto importante, durata più di 30 anni. La sua musica affascinava moltissimi fan, che accorrevano da ogni parte del paese per poterlo ascoltare. 14 gli album registrati. E persino una nomination ai Grammys nella categoria del miglior album romantico in portoghese.

“Cowboy Tramp”, “Going to Goiania”, “Happy Face”, “Eu vou dwell here” sono solo alcuni dei suoi grandi successi. Se le sue canzoni e i suoi album erano ascoltati in tutto il paese, era durante i concerti che il cantante brasiliano dava il meglio di se. E di fronte a una folla di persone ha cantato per l’ultima volta su questa terra.

Proprio mentre teneva il suo concerto a Uniflor, infatti, l’artista si è sentito improvvisamente male mentre si esibiva sul palco. Ad accorgersi che qualcosa non andava sono stati gli organizzatori della manifestazione. In un video si vede il momento in cui sembra volersi un attimo allontanare dalla scena, per appoggiarsi a un chitarrista, prima di cadere a terra.

Tutti sono prontamente intervenuti per aiutarlo. Il sipario è stato immediatamente chiuso. E il cantante brasiliano è stato portato d’urgenza in ospedale, dove i medici hanno fatto di tutto per poterlo rianimare. Un’ora di massaggi cardiaci e iniezioni di adrenalina. Ma Juliano è morto per arresto cardiopolmonare.

Il produttore su Facebook ha dato “la notizia più triste che possiamo comunicare. Con profondo rammarico, Musica Explosion riporta la notizia della morte del cantante Juliano Cezar”.

Artisti e fan erano molto tristi e tutti hanno mandato le loro condoglianze.

I suoi resti sono stati portati a Ribeirao Preto.