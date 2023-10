Nella casa più spiata d’Italia, questa volta si sono scontrate Battaglia e Anita, scambiandosi parole poco eleganti e molto pesanti. Sicuramente, per l’attrice non è certamente un buon periodo.

Dopo la rottura con Giuseppe Garibaldi, sono presto giunte le dichiarazioni del barista che hanno portato alla luce la probabile vera natura del loro rapporto. Beatrice, non riuscendo più a sostenere le continue accuse di Giuseppe, ha deciso di chiudere.

Questo, l’ha portata a star molto male a tal punto da sentirsi completamente scombussolata. Il suo forte malore, l’ha presto portata ad un lungo ed intenso sfogo con Mughini, al quale ha confidato di aver bisogno di stare.

Caos al Grande Fratello, Beatrice Luzzi al veleno: “Dopo questa hai chiuso per sempre”

Da molto tempo, all’interno della casa, Anita Olivieri ha spesso dimostrato di non avere alcun punto in comune con il pensiero di Beatrice Luzzi, che appunto considera maleducata. Difatti, soprattutto nell’ultimo periodo l’attrice è isolata.

Sicuramente tra l’attrice e gli altri concorrenti non c’è molto feeling, ma ciò che è accaduto alla postazione trucco ha superato ogni limite. Beatrice, avrebbe raggiunto la coinquilina alla postazione per parlare.

Ma, a quanto pare, qualcosa non è andato nel verso giusto, facendo fortemente degenerare la situazione. La discussione si è presto accesa quando Anita ha detto: “Quanti voti prendi continuamente?” e Beatrice ha subito risposto: “Questo perché è molto facile votare me”.

La giovane ha poi continuato: “Una persona come te non l’ho mai conosciuta e spero di non conoscerla fuori”. Scatenando poi il nervosismo dell’attrice: “Anita, sei veramente malefica, sei cattiva, sei molto cattiva…”.

Successivamente, il punto clou è stato toccato quando Anita ha accusato Beatrice di criticare continuamente il cibo preparato dagli altri coinquilini, mangiando però comunque tutto: “Alzarti e dire ‘sta roba non sa di niente’, però stai sempre a mangiare le cose che ti cucinano”.

Ma ovviamente, l’attrice non ha accettato questo genere di accuse: “Guarda, questo è un grande favore, perché non ho mai fatto pranzi paralleli. Poi non mi pare, di insipido dicono sempre dei pranzi miei. E comunque stai molto calma con le parole, perché stai veramente esagerando con le parole”.

Sicuramente, le due non si sopportano, e di certo nessuna delle due fa qualcosa per migliorare la situazione. Ma intanto, Paolo Massella ha voluto invitare l’attrice a concludere questi episodi. Ma nel pubblico, qualcuno ha iniziato a non sopportare più questa situazione: “E mi ha dato molto fastidio anche l’atteggiamento del macellaio che continua a dire basta a Beatrice e Grecia e ovviamente non dice nulla alla sua amichetta Anita mentre dice castronerie”.