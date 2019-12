Capodanno 2020, dormire nel Castello di The Crown Cosa fare a Capodanno 2020? Perché non dormire nel Castello di The Crown? I fan della serie trascorrerebbero un'ottima serata di San Silvestro

Cosa fai a Capodanno 2020? Se vi siete stancati di sentire questa domanda provenire anche da gente insospettabile, perché non spiazzare tutti affermando con orgoglio e un piglio di regalità che voi andrete a trascorrere l’ultimo dell’anno nel castello di The Crown?

Sappiate che il sogno per tutti i fan della serie tv può diventare realtà. Per festeggiare l’arrivo del nuovo decennio, saranno aperte le porte di Belvoir Castle ai viaggiatori che decideranno di prenotare qui un soggiorno con Airbnb. Per la prima volta si potrà soggiornare nella King Suite, un tempo a uso esclusivo della famiglia reale in visita e usata come location per The Crown e The Young Victoria.

Chi riuscirà a prenotare questo Capodanno reale, sarà ospite della duchessa di Rutland e della sua famiglia. E sarà trattato come si tratta la famiglia reale, potendo soggiornare in una location che ha fatto letteralmente la storia. Si inizierà con il tè delle 5, per poi cenare nel Salone Centrale e sorseggiare un drink a fine serata nella Library. E poi a dormire nella King Suite.

“La King Suite è un luogo davvero unico e ricco di storia, sono molto felice di condividerla per la prima volta con i viaggiatori di Airbnb. Soprattutto la coppia che trascorrerà qui la notte del 31 Dicembre passerà un Capodanno davvero indimenticabile. Che vogliate vivere un giorno da reali o semplicemente seguire le orme delle vostre star, il soggiorno a Belvoir sarà un’esperienza indimenticabile”, queste le parole della padrona di casa.

Per soggiornare nella suite, Airbnb mette a disposizione tre soggiorni di una notte ciascuno per un massimo di due ospiti. Il costo a notte è di 300 sterline. Le date disponibili sono quelle del 31 dicembre 2019, 11 gennaio 2020 e 25 gennaio 2020. Le prenotazioni apriranno il 20 dicembre 2019 a partire dalle ore 14.00 sul sito www.airbnb.com/belvoircastle.

Belvoir Castle donerà i ricavati al Rainbows Hospice for Children and Young People.