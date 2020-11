Cara Delevingne oggi è una delle modelle più famose in tutto il mondo. Con il suo senso dell’umorismo e la sua bellezza mozzafiato ha ben saputo come conquistarsi un titolo importante nel mondo della moda. Ma come era la celebre modella da bambina? A soddisfare la curiosità di tutti i suoi fan ci ha pensato lei stessa pubblicando sul suo profilo Instagram una foto con le sue sorelle.

Cara Delevingne è una top model, rocker, attrice, modella, disegnatrice di moda e celebrity di Instagram. Considerata un’icona molto importante nel mondo della moda, la ragazza ha alle sue spalla una carriera piena di successi e soddisfazioni che continua tuttora a portare avanti.

Sebbene a primo impatto la sua vita possa sembrare perfetta, la top model, in occasione di un’intervista rilasciata a “Io Donna” ha confessato di non amare più il suo lavoro:

Sin da piccola volevo essere attrice. Poi mi hanno offerto di viaggiare e guadagnare: non immaginavo certo di diventare famosa. Nel complesso è stata un’esperienza straordinaria, ma il mio lavoro a volte è terrificante.

Dunque, quello che sembrava essere il sogno di una bambina innocente ora si è trasformato in un dolce ricordo vissuto a pieno. Ma avete mai visto Cara Delvingne quando era bambina? Lei stessa si è descritta come:

una specie di gremlin, un mostriciattolo strano, non avrei mai pensato di diventare modella.

Tuttavia, sul profilo Instagram della modella appare uno scatto che può delineare meglio l’immagine della sua descrizione. Lei stessa ha reso pubblico lo scatto un tantino imbarazzante in cui appaiono anche le sorelle Poppy e Chloe le quali non sono venute proprio benissimo.

A occhio, possiamo suppore che Cara Delevingne aveva otto anni mentre le sorelle erano già adolescenti. L’unica che è uscita bene in foto è stata proprio lei la quale punta in modo deciso l’obbiettivo della fotocamera e fa una specie di broncio. Adesso questo viso si è trasformato in uno dei volti più richiesti nelle passerelle più ambite al mondo.