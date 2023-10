Carla Bruni fa un appello sui social: “Mi è stato diagnosticato un tumore”

Nel corso delle ultime ore, Carla Bruni si è resa protagonista di un inaspettato annuncio attraverso il suo canale social. Nel dettaglio, la donna ha dichiarato di aver combattuto, in passato, contro una brutta malattia. Alla luce di questo, lei stessa ha invitato tutti i suoi fan a fare prevenzione . Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Per la prima volta, Carla Bruni ha svelato di aver avuto un tumore a tutti i suoi fan. L’inaspettato annuncio è giunto direttamente sul suo profilo Instagram e, in questo modo, l’attrice ha colto l’occasione anche per diffondere un importanti appello.

Circa quattro anni, fa Carla Bruni ha ricevuto una diagnosi di tumore al seno. Fortunatamente i medici hanno potuto scoprire in anticipo la malattia grazie alle continue visite di prevenzione a cui si è sottoposta la donna nel corso degli anni. Dunque, prima di diventare dannosa, la malattia è stata sconfitta e ed è stata proprio la prevenzione a garantire una completa guarigione all’attrice.

Ad annunciarlo è stata lei stessa attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Queste sono state le parole scritte a corredo della didascalia:

Ho avuto fortuna: il mio .cancro non era ancora aggressivo. Perché questo cancro non era aggressivo? Semplicemente perché non ha avuto il tempo di diventarlo… Infatti ogni anno, nella stessa data, faccio una mammografia. Se non avessi fatto questa mammografia ogni anno, oggi non avrei più il mio seno sinistro.

La celebre attrice ha colto l’occasione anche per rendersi protagonista di un importante appello, ovvero invitare i propri fan a fare prevenzione. Oltre a questo, la moglie di Nicolas Sarkozy non ha svelato ulteriori retroscena in merito alla sua malattia. Fortunatamente, tutto si sarebbe risolto per il meglio e adesso sarebbe completamente guarita.