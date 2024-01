Nuovo amore per l’ex cavaliere Carlo Alberto Mancini che tutti noi conosciamo grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne negli scorsi anni. Quest’ultimo infatti, era stata la scelta di Nicole Santinelli che sembrava essere nato in studio e poi confermato lontano dalle telecamere.

Il famoso personal trainer i Ravenna a distanza di pochi mesi aveva però confermato la triste rottura con l’ex tronista tornando nuovamente single. Di recente però, quest’ultimo all’interno del proprio profilo social, ha voluto ufficializzare l’amore ritrovato con una nuova ragazza.

Quest’ultima non è di certo una sconosciuta per i fan del programma che, fin da subito, hanno riconosciuto in lei la partecipazione ad una vecchia edizione di Uomini e Donne. Ecco di chi stiamo parlando e la nuova relazione con Carlo.

Carlo Alberto Mancini, nuovo amore con un ex volto di Uomini e Donne

La donna che ha conquistato il cuore dell’ex corteggiatore si chiama Federica Proia ed è un ex volto di Uomini e Donne. Quest’ultima ha iniziato a muovere i primi passi nel piccolo schermo grazie nel 2016 quando si presentò nel programma per corteggiare Luca Daffè.

A confermare l’inizio della storia d’amore con Carlo Alberto Mancini di recente, è stata anche una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, l’esperta di gossip. Quest’ultima infatti, ha ricevuto un messaggio nel quale si segnalavano come i due si fossero conosciuti nella stagione passata del programma.

La segnalazione in questione afferma così che: “Ciao, non so se hai visto Carlo Alberto Mancini (ex di Nicole Santinelli). Fino a questa estate piangeva, facendo il finto disperato per Nicole, ora sta insieme a Federica Proia. Lei nell’ultima foto che ha messo fa capire convivenza e anello. Quindi ci ha messo un attimo a dimenticare Nicole“.

“E la cosa più grave è che l’ha conosciuta proprio mentre lui corteggiava Nicole a Uomini e Donne e Federica corteggiava Luca Daffrè. A questo punto Carlo Alberto è una persona falsa. Le persone dovrebbero conoscere la sua doppia faccia. Sicuramente già c’erano stati sguardi tra i due mentre corteggiavano altre persone”.

La nuova coppia ormai da settimane non si nasconde più all’interno dei rispettivi social nel quale, posta svariate foto insieme tra baci e carezze.