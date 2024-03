Carlo III, le ultime immagini preoccupano i sudditi: come è apparso in pubblico il re poco fa

Re Carlo, malato di cancro alla prostata, è apparso in un messaggio televisivo e il suo aspetto ha fatto molto discutere, com’era prevedibile. L’attuale depositario dell’eredità della Corona inglese non ha di certo nascosto il proprio smacco, conseguenza di un male che sta lottando da diverse settimane.

Dimagrito e visibilmente affaticato, Re Carlo appare in un video recentemente registrato in una elegantissima sala del castello di Windsor e diffuso in occasione del 75esimo anniversario del Commonwealth Day. Quest’anno, questa importante ricorrenza, è celebrata senza la presenza del sovrano, evidentemente impossibilitato a dare il proprio contributo in queste celebrazioni pubbliche.

Fissata per la seconda settimana di marzo, il Commonwealth Day (come suggerisce il nome) festeggia la formazione dell’organizzazione intergovernativa che riunisce quelle che una volta erano le colonie inglesi e che, nel tempo, hanno assunto un ruolo diverso nell’indipendenza dal Regno Unito.

La regina Elisabetta e il principe Filippo, consapevoli dell’importanza del Commonwealth per il Regno Unito, tenevano molto all’appuntamento annuale a Westminster. Tuttavia, Re Carlo è dovuto rimanere a Sandringham, dove si sta riprendendo dalle cure per il tumore. Nonostante abbia partecipato a vari eventi ufficiali nei giorni precedenti, si è limitato a inviare un messaggio video in cui promette di continuare a guidare la nazione “nella migliore delle mie possibilità”.

“Sono stato profondamente commosso nei confronti dei vostri gentili auguri per la mia salute nelle ultime settimane. Desidero continuare a servire il Commonwealth al meglio delle mie capacità”, dichiara Re Carlo III seduto a una scrivania, elegantissimo in un completo blu. Tuttavia, il suo messaggio ha fatto suonare i primi campanelli d’allarme. Cosa intende esattamente il sovrano?

Alcuni stanno dubitando della sia stabilità al trono già dai prossimi mesi. Sta forse preparandosi a abdicare e a passare il trono a William quando non sarà più in grado di regnare? A differenza della madre, che ha resistito fino alla fine, Re Carlo potrebbe cedere il passo ben prima di una dolorosa e improvvisa dipartita.

Gracile e vulnerabile, la Regina Elisabetta II ha continuato a svolgere i suoi compiti fino a pochi giorni prima della sua morte, all’età di 96 anni. Ma, neanche a dirlo, parliamo di un’altra generazioni di regnanti.