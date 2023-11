Carlo Verdone aggredito a Milano: “Ho avuto più paura che a Roma”

Nel corso delle ultime ore il nome di Carlo Verdone sta occupando ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? In occasione di un’ospitata al programma Sky A cena da Maria Latella, l’attore e regista ha confessato di aver subìto un’aggressione a Milano. Ma andiamo con ordine e scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Carlo Verdone aggredito a Milano. A rendere pubblica la notizia è stato lui stesso nel programma Sky A cena da Maria Latella. Questo è quanto rivelato dall’attore e regista in merito alla disavventura vissuta:

Il racconto di Carlo Verdone su quanto successo è poi proseguito con queste parole:

C’erano due che si stavano massacrando a bottigliate, con le ferite addosso intorno alle otto di sera, ma poi c’era uno che improvvisamente, biascicando delle parole che non so nemmeno io, si è presentato con il collo di una bottiglia e mi urlava cose in una lingua che non capivo. Ho dovuto correre per le scale e andare velocemente al treno perché questo era mezzo ubriaco e mi correva dietro.