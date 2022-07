Destano preoccupazione le condizioni di salute di Carlos Santana, svenuto sul palco per un malore improvviso. Dopo i problemi di cuore affrontati dal celebre chitarrista, ora i fan sono nuovamente in apprensione. L’artista si trova ancora ricoverato in ospedale, ma le sue condizioni di salute non desterebbero preoccupazione. Forse è stato un malore provocato dal caldo e dalla disidratazione.

Il chitarrista messicano Carlos Santana è crollato sul palco durante un concerto al Pine Knob Music Theatre di Clarkston, nel Michigan. Il musicista 74enne ha ricevuto cure di emergenza.

Questo il messaggio che preoccupa i fan, reso noto dopo il malore che il chitarrista ha avuto in una tappa del suo tour, Miraculous Supernatural 2022 Tour: Santana + Earth, Wind & Fire. L’artista è stato trasportato via dal palco dopo 20 minuti su una barella dai sanitari prontamente intervenuti.

Gli organizzatori del concerto hanno chiesto di pregare per le sue condizioni di salute, per il grave problema medico che avrebbe colpito l’artista. Il manager cerca di smorzare i toni, dicendo che Santana è in ospedale solo per accertamenti, ma le condizioni di salute non sarebbero preoccupanti.

A quanto pare Carlos Santana ha improvvisamente accusato un malore provocato dalla disidratazione e dal caldo intenso che anche queste ore si percepisce nel Michigan: l’artista, infatti, si stava esibendo in quel momento al Pine Knob Music Theatre di Clarkston.

Carlos Santana svenuto sul palco, le condizioni di salute non sarebbero preoccupanti

Il musicista di 74 anni ha avuto il malore all’improvviso. Subito lo staff e il team medico lo ha raggiunto sul palco per assisterlo e aiutarlo, mentre i sanitari hanno provveduto a portarlo via con una barella, trasportandolo in ospedale.

Le condizioni di salute non desterebbero preoccupazione. Ma vista l’età e le precedenti problematiche di salute dell’artista 74enne si attendono notizie sulla sua salute. Sperando possa presto tornare a esibirsi.