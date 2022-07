La ex gieffina risponde alle critiche sul suo aspetto fisico rivelando la malattia che l’ha portata a prendere peso

Carlotta Dell’Isola di recente è tornata sui social per rispondere a diverse critiche ricevute dagli haters in merito al suo fisico. La ex partecipante del Grande Fratello Vip datato 2020 si è mostrata molto ferita dalle parole che alcuni utenti hanno speso nei confronti del suo aspetto, accusandola di aver preso fin troppo peso una volta tornata a casa.

La ex gieffina però, dopo un lungo silenzio ha deciso di rispondere in modo duro e pungente all’interno del proprio profilo social. È proprio lei a spiegare come, il suo cambiamento, sia dovuto ad una vera e propria malattia che sta combattendo.

Solo adesso Carlotta ha deciso di rendere partecipi i suoi fan ma anche i suoi haters in merito alle difficoltà che sta affrontando nella vita. Quest’ultima ha trovato la forza di parlare con il cuore in mano portando a galla il periodo buio dovuto alla malattia.

L’influencer all’interno del proprio profilo Instagram ha così spiegato nei dettagli ciò che è accaduto e il motivo per il quale, ha preso alcuni chili che, non sono motivati da un’alimentazione sbagliata. Dietro al suo fisico infatti, Carlotta ha nascosto una patologia di cui molte donne soffrono e che, ha deciso di raccontare.

Carlotta Dell’Isola: “Sono ingrassata a causa della malattia”

Il racconto di Carlotta parte proprio dagli insulti ricevuti durante la sua partecipazione al GF Vip: “Più volte al giorno, in modi più o meno garbati, mi viene chiesto: “Carly come hai fatto a dimagrire?” ed io che amo parlare e soprattutto rispondere sempre, davanti a questa domanda ho sempre preferito tacere. Non nascondo nulla, tantomeno ho qualche segreto, ci mancherebbe”

“Ma sapete, rispondere a chi mi definiva “grassa, cesso, bulimica, piena di herpes” solo per aver preso dei kg all’interno di una casa mi sembrava e mi sembra ad oggi davvero assurdo. Soprattutto dopo che io, all’interno di quel contesto mi ero aperta raccontando cose di me che, tornando indietro, non racconterei” prosegue la ex gieffina.

Carlotta ha poi terminato spiegando la dura malattia che sta combattendo: “Ebbene no, ragazzi. La vita è questa. Si ingrassa, si dimagrisce…ma un consiglio voglio darvelo: prima di “insultare” accendete il cervello”.

“Pensate che magari, dietro a dei kg in più o delle bolle comparse da un giorno all’altro sul volto, a volte si nasconde un mondo e il mio si chiamava: Ipotiroidismo e ovaio policistico. Tutto qui. Niente herpes, nessuna forma di bulimia. Soltanto due fattori che hanno fatto si che il mio corpo mutasse nel giro di qualche mese”.

Dell’Isola ha così confessato di soffrire di ipotiroidismo e di ovaio policistico che, nel corso degli ultimi mesi l’ha portata a prendere qualche chilo in più ma che ora, sta tenendo sotto controllo.