Uno dei programmi più attesi della tv è Ballando con le Stelle. Dopo le tante voci che stavano circolando riguardante la conduzione affidata all’inimitabile Milly Carlucci, è finalmente arrivata la conferma sulla presenza di Carlotta Mantovan.

Dopo molti anni, vissuti in piena riservatezza e discrezione, la madre di Stella di dice pronta a questa nuova avventura. Ha poi affermato che lo fa anche in ricordo del suo più grande amore, Fabrizio Frizzi. Quest’ultimo, venuto a mancare a causa di un ictus fatale, nel lontano 2017.

Possiamo quindi dire che, dopo molto tempo lontana dai social e dai riflettori, Carlotta Mantovan si è detta pronta ad iniziare un nuovo percorso lavorativo. Sicuramente non è semplice riprendere in mano la propria vita, ciò che sicuramente l’aiuta è il poterlo fare in ricordo di Fabrizio e loro figlia, Stella.

Quest’ultima di recente, ha così svelato i motivi che l’hanno portata ad accettare la partecipazione al programma rimasta in dubbio fino alla fine. Ecco le sue affermazioni.

Carlotta Mantovan a Ballando con le Stelle rivela: “Ecco perché lo faccio…”

Come tutti sanno, il noto conduttore Fabrizio Frizzi si è spento nel 2017, a soli 60 anni a causa di un ictus letale. Dopo esser stato colpito da un’ischemia cerebrale e non essersi più ripreso, dopo soli 5 mesi un grave malore ha messo fine alla sua vita.

Il vuoto che ha lasciato è incolmabile, sia nel cuore della moglie Carlotta Mantovan che nella figlia, Stella. Ma quest’oggi, Carlotta ha annunciato di aver imparato “a convivere con il dolore” e poi “ora voglio solo vivere con leggerezza questa esperienza”.

Carlotta Mantovan in questo modo ha ufficializzato la sua presenza all’interno del cast di Ballando con le Stelle, nonostante già nelle scorse settimane il suo nome fosse stato già accostato al programma, non si aveva ancora nessuna ufficialità.

Si parlava di una trattativa per la sua presenza a Ballando, ma che lei si diceva “alle prese con qualche dubbio”. A convincerla è stata la conduttrice, Milly Carlucci e non solo. Difatti, dietro la decisione di Carlotta esiste una presa di coscienza.

Questo, è stato rivelato dalla diretta interessata, Carlotta Mantovan durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. All’interno di essa, ha dichiarato che: “Per prima cosa vedere che Stellina, mia figlia, è serena”.

“Per me era la condizione indispensabile per rimettermi in gioco. Poi ho sentito tanto, tanto affetto da parte delle persone. In molti mi scrivevano: perché non torni in tv? Questo amore mi ha convinta”.

Ha poi parlato del silenzio che ha mantenuto in questi anni: “Era il tempo di cui avevo bisogno. Ora ho sentito che era il momento giusto. Ce l’ho messa tutta e se mi guardo indietro non mi posso rimproverare nulla: tutte le energie che avevo le ho messe su Stellina e ho fatto il massimo che potevo fare”. Ha infine voluto ironizzare sulle sue doti da ballerina: “Sono scarsissima. Ma la volontà c’è”.