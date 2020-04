Carmen Di Pietro spopola su Instagram per i video con sua figlia Carmelina Carmen Di Pietro ha deciso di pubblicare dei video con sua figlia Carmelina su Instagram: grazie alla loro simpatia, diventano subito virali in tutto il web

Carmen Di Pietro, showgirl e conduttrice radiofonica, ha voluto creare dei video molto divertenti e li ha condivisi su Instagram. I video, preparati con cura e con tanto di battute precise, ritraggono lei e sua figlia Carmelina intente a fare azioni quotidiane, ma con una simpatia unica.

Durante questo periodo di reclusione necessaria, molti tra i più famosi hanno deciso di condividere sui loro profili social sprazzi della loro quotidianità in casa, mostrando qual è il loro modo di impiegare il tempo. Molti lo fanno con solo scopo illustrativo, altri anche con l’intento di divertire il pubblico, come Carmen Di Pietro.

L’ex modella ha deciso di registrare dei video con la sua bambina, Carmelina, mentre mettono in scena alcuni momenti di vita quotidiana, visti sotto un punto di vista giocoso ed ilare. In questo senso, possiamo vederle nelle azioni più simpatiche. Per esempio, c’è un video nel quale la bambina diventa per un attimo la parrucchiera privata della sua mamma, dicendo a lei di non preoccuparsi di nulla: è lei l’esperta.

In altri video, invece, le due sono intente a cucinare: qualche volta preparano un pollo con le patate da “leccarsi i baffi“, altre volte delle popcorn a dir poco disastrose e, insieme, affettano anche un bel salame per sostituire la solita insalatina dietetica. Insomma, in due sono una coppia esilarante.

La bambina ha gli stessi atteggiamenti e lo stesso portamento della madre: voce alta e viso sorridente, alla Carmen Di Pietro, insomma. Carmelina è la figlia del secondo marito di Carmen Di Pietro, Giuseppe Iannoni, con il quale ha avuto anche un figlio maschio, Alessandro.

La bambina adesso ha 12 anni, mentre il fratello maggiore ne ha all’incirca 19. Nonostante siano figli del secondo matrimonio della donna, Carmen Di Pietro ha ribadito, in un’intervista, come l’uomo della sua vita è e sarà sempre il suo primo marito, il giornalista Sandro Paternostro, con il quale è stata sposata dal 1998 al 2000.