Carmen Russo si scaglia contro Nathaly Caldonazzo durante una lunga intervista a ‘Non succederà Più’ in onda su Radio Radio. A un mese dalla sua uscita dal Grande Fratello Vip, la bellissima ballerina è tornata a parlare di alcuni concorrenti e di alcuni comportamenti che non le sono piaciuti.

In particolar modo, Carmen Russo ha lanciato alcune inaspettate frecciatine a Nathaly Caldonazzo. La ballerina infatti, non ha apprezzato le ultime affermazioni della showgirl e per questo ha commentato in modo negativo alcuni suoi comportamenti.

Nathaly più volte ha scatenato la rabbia di diverse persone sia all’interno che all’esterno del Grande Fratello Vip. Mentre in casa Barù, Jessica e Sophie si sono scagliati contro di lei, fuori dal reality ha rincarato la dose anche Carmen Russo.

Intervistata da Radio Radio, la coreografa ha svelato il suo pensiero nei confronti della gieffina e del suo comportamento degli ultimi mesi. Parole pesanti ma soprattutto dirette che hanno rivelato il punto di vista di Carmen nei confronti di Nathaly e del suo modo di fare definito ‘mitomane’.

Carmen Russo contro Nathaly Caldonazzo: “È una mitomane”

La ex gieffina è tornata da alcuni mesi da sua figlia e da suo marito Enzo Paolo Turchi dopo la sua grande partecipazione al GF Vip. Nonostante sia stata eliminata, Carmen Russo segue con un occhio di riguardo il percorso degli altri inquilini, compreso quello di Nathaly.

Durante l’intervista a Radio Radio, Carmen ha attaccato e criticato il comportamento della Caldonazzo affermando: “Sì, lei è una mitomane assolutamente. Lei è mitomane perché vede le cose alla sua maniera e ne fa dei miti, direi che esaspera. Se tu esasperi una cosa per provocare o rompere le scatole, istigare, mettere zizzania e mettere in evidenza le cose brutte è tutto negativo”.

“Anche la cosa del mio matrimonio è una idiozia, anche io sono stata alla cerimonia di Elisabetta e Briatore, ma non sono una loro amica. Quindi lei si è fatta un piano per cercare di avere un confronto con me, Valeria e Barù. In qualsiasi cosa lei voleva dire la sua, ma non in maniera costruttiva. Cercava il modo perché si parlasse di lei”.

“Al programma ha fatto comodo e infatti l’hanno resa immune, perché altrimenti l’avremmo votata tutti. Non mi piacciono le persone non autentiche, che hanno sempre secondi fini. Lei mi ha anche detto ‘pensavo di trovare un’amica qui’ e non è vero, non siamo mai state amiche, anzi mi ha pure nominata” termina Carmen Russo ai microfoni di Radio Radio.