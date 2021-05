Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi denunciati da due domestici: “Per otto mesi sfruttati a 2 euro l’ora, in nero”

Da anni Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi rappresentano la coppia più famosa del mondo dello spettacolo. In queste ultime ore i due ballerini si ritrovano al centro di un polverone. Carmen ed Enzo, infatti, sono stati denunciati per lavoro irregolare e violenza domestica nei confronti di due domestici della loro villa.

Stando a quanto raccontato dal giornale ‘Il Fatto Quotidiano’, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi sono stati denunciati da due domestici i quali, nell’estate 2020, si sono occupati di sistemare la loro lussuosa abitazione. I due sono incolpati di lavoro irregolare e violenza domestica. In seguito alla denuncia dei due domestici la vicenda è arrivata al Tribunale di Tivoli.

Tutto inizia nell’estate 2020 quando una coppia di lavoratori trova un annuncio sul sito subito.it. Il lavoro prevede di pulire la grande dimora della famosa coppia, oltre che curare l’enorme giardino. I problemi iniziano quando la paga inerente al loro lavoro, di 700 euro, comincia a scendere a 500.

Oltre a ciò, il pagamento viene fatto senza busta paga e in contanti. Stando a quanto depositato dal Tribunale di Tivoli, la vicenda si aggrava quando uno dei due dipendenti chiede alla coppia di essere messo in regola. A questo punto, Enzo Paolo Turchi avrebbe aggredito il domestico urlandogli in faccia e cacciando la coppia dall’abitazione.

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi denunciati, le parole della coppia

Raggiunta dallo stesso giornale che ha raccontato la vicenda, Carmen Russo ha dichiarato di non conoscere i due dipendenti e di essere completamente estranea ai fatti. Queste sono state le parole della showgirl:

Quei signori? No, non li conosco, i nomi non mi dicono proprio nulla.

Successivamente, dando la sua versione dei fatti, Carmen Russo ha raccontato: