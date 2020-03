Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi salvano cane sulla Statale A16 in Puglia Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi hanno salvato un cane che vagava sulla Statale A16 in Puglia ma sono stati travolti dalle polemiche; ecco cos'è successo

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi sono stati i protagonisti di un salvataggio mozzafiato. La coppia ha salvato un cane che vagava spaventato sulla Statale A16, in Puglia. I due stavano andando a Roma e, vedendo l’animale in difficoltà, non hanno esitato: hanno fermato la macchina e hanno ricuperato il cane, facendolo salire sulla loro macchina e portandolo a Roma.

Carmen Russo ha poi postato il video del salvataggio sulla sua pagina Facebook con la seguente didascalia:

“#mariaseimia💞 @enzopaoloturchi #instagood #repost #saveanimals #dog 🐶SALVATO DA MORTE SICURA 🐶ci siamo fermati sull’autostrada A16 altezza di Candela recuperato cane meraviglioso buono , erano due uno più piccolo che è scappato tra i campi lui terrorizzato , troviamogli una famiglia …… diamogli un’altra possibilità di vita 🐶😘🐶😘”.

Il cane, probabilmente abbandonato, camminava lungo la statale A16 in Puglia insieme ad un altro. Ma quando Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi hanno fermato la macchina e sono scesi per cercare di ricuperarli, l’altro cane è scappato per i campi velocemente.

Enzo Paolo Turchi lo ha raggiunto e il cane si è fatto prendere senza opporre resistenza. Carmen Russo ha filmato il salvataggio con il suo cellulare, spiegando cos’era successo e dicendo che avrebbero portato il cane con loro a Roma per trovargli una famiglia.

Un gesto bellissimo, il loro, che vale la pena raccontare e condividere sui social. Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi sono amanti degli animali e hanno un cuore grande, come hanno dimostrato anche in questo video. Purtroppo, però, dopo aver postato il video sui social, non sono mancate le polemiche.

Alcuni utenti hanno contestato il loro gesto. Il cane poteva essere di qualcuno o scappato di casa. Portandolo via, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi potrebbero aver reso impossibile il suo ricongiungimento con il proprietario. Non sono mancate le critiche nemmeno per il mancato salvataggio dell’altro cane scappato sui campi. In molti hanno detto che potrebbe essere a rischio.

Secondo molti utenti, portare via il cane dalla strada non sarebbe stata la scelta giusta. La coppia avrebbe dovuto contattare le autorità e attivare la procedura di salvataggio per entrambi gli animali.

Cosa ne pensate? Hanno fatto bene a portarlo via dalla strada? Va sottolineato che in Puglia il numero dei randagi è molto alto e che il cucciolo era su una strada a scorrimento veloce. Diteci la vostra nei commenti.