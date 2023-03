Intervistata nel salotto di Verissimo dalla padrona di casa, Silvia Toffanin, l’attrice Carol Alt racconta perché non festeggia il Natale. Tra le lacrime, la donna, sempre bellissime, ha infatti detto che da quando il suo papà è venuto a mancare, lei non celebra più questa festività. Nel corso dell’intervista si è lasciata andare anche ad altre dichiarazioni che hanno commosso tutti quanti.

A Verissimo Carol Alt ha raccontato non solo della sua carriera, ma anche della sua vita. A Silvia Toffanin ha detto che sono state tante le cose che hanno segnato la sua vita, come la scomparsa del padre, avvenuta proprio il giorno di Natale, e la perdita del compagno Ayrton Senna, pilota di Formula 1 tragicamente deceduto in pista.

Purtroppo mio papà Anthony è morto il giorno di Natale lasciandoci soli e con un grande dolore. Dopo la sua scomparsa, io non ho festeggiato il Natale per molti anni perché quel giorno mi metteva solo tristezza. Poi, con gli anni, ho imparato a convivere con il dolore e da poco ho ricominciato a festeggiarlo con i miei nipotini.

Carol Alt, però, ricorda anche cosa ha provato quando ha perso il grande amore della sua vita, Ayrton Senna.

Io con lui ho conosciuto l’amore vero, solo che la nostra non era una relazione ufficiale perché io all’epoca ero sposata. Se Ayrton non fosse rimasto vittima di quel terribile incidente, sono sicura che tra noi sarebbe potuta durare per sempre. Ero vicina a lasciare mio marito per stare con lui.

Anthony Alt era il papà di Carol Alt, famosa attrice statunitense nata il primo dicembre del 1960. Tra l’altro nel corso della sua vita ha dovuto anche abbandonare la carriera per una neoplasia che ha sconfitto.

Carol Alt è stata a lungo sposata con il giocatore di hockey su ghiaccio Ron Greschnere: non hanno mai avuto figli, perché l’attrice non ne voleva.