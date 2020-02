Carolina Facchinetti, figlia di Ornella Muti, piange la scomparsa del compagno Andrea Longhi: la dedica su Instagram Un dolore inarrestabile quello di Carolina Facchinetti, la figlia di Ornella Muti, che ieri ha perso il suo compagno, nonché padre di due bambini. Le sue parole

Non riesce a trattenere le lacrime e il dolore sembra inarrestabile, oggi Carolina Facchinetti pubblica una nuova foto del compagno Andrea Longhi prematuramente scomparso a causa di un tumore al cervello. La figlia di Ornella Muti e Federico Facchinetti commuove tutti con una foto insieme alla piccola Giulia

Una didascalia che toglie il fiato, la dedica più dolce che una donna può fare al suo compagno. Nella foto lo sguardo di un uomo completamente innamorato di sua figlia, e le parole di Carolina che commuovono il pubblico:

“Papa speciale.. te lo racconterò ogni giorno poiché non perderai mai il suo ricordo..purtroppo se ne è andato troppo presto, ma tutto quello che ha fatto lo ha fatto per voi. Ci amava più di ogni cosa..buongiorno papà“

Carolina Facchinetti, classe 1984 e figlia di Ornella Muti e Federico Facchinetti, si appella al Signore e in questi giorni di estremo dolore può trovare conforto solo nelle preghiere e nella fede:

“Signore, dammi la forza di accettare le cose che non posso cambiare, il coraggio di cambiare le cose che posso, e la saggezza di conoscere la differenza.”

Andrea Longhi, oltre Giulia di 3 anni, lascia il piccolo Alessandro di 5 anni. Un’assenza che ha sicuramente stravolto un’intera famiglia. A dare la notizia della prematura scomparsa è stata proprio la moglie in persona, sempre con un post sui social:

“Sei il mio guerriero. Hai lottato con un coraggio, con una forza. Ti amo vita mia. Riposa con gli angeli amore mio. Mi manchi come l’aria. Ti ricordo così. Troppo poco tempo insieme, ma intenso. Mi fa male il cuore. Guardo i tuoi bambini e vedo i tuoi occhi che mi rispecchiano.

Ma un grande vuoto. Facile dirmi che devo trovare la forza ma la mia forza eri tu. Che mi hai insegnato che non tutti i supereroi hanno la maschera. Anzi i più forti sono tra noi. E tu… che dire Andrea mio… tu eri vita. E senza di te… non so… fino ad incontrarti ho scambiato bene per amore. Ma tu… l’Amore vero, quello con la A maiuscola. Ti amo tutto il resto è superfluo. Sei la mia vita, ti ho amato dal primo momento che sei entrato nel mio negozio, ti amo oggi più che mai e ti amerò per sempre”.