Carolina Marconi dovrà affrontare la chemioterapia: le sue parole

La brutta notizia arriva direttamente dalla diretta interessata, Carolina Marconi, ex gieffina ha un tumore maligno. La ragazza ha raccontato ai suoi follower di aver intrapreso un ciclo di cure, in particolare dovrà fare la chemioterapia.

Carolina Marconi ha già subito l’intervento al seno e ora deve iniziare la terapia per qualche mese. In questi giorni si è concessa qualche giorno di pausa prima di iniziare le cure che saranno molto forti.

Ho approfittato di due giorni di sole prima di iniziare la chemio a metà giugno perché non potrò più prendere il sole. Ho un po’ di ansia ma sono fortunata perché ci sono tante persone che mi sono vicine e non mi fanno sentire sola.

La donna sta cercando di affrontare il percorso con tutta la serenità possibile seppur la situazione rimane molto delicata. Sa che purtroppo: “Mi divertirò a cambiare i look con le parrucche in questi mesi e se volete ci terremo compagnia così mi potrete dire quale preferite”.

Stesso discorso per le ciglia che potrebbero cadere, ma si fa coraggio: “Ci sono sempre quelle finte che posso incollare”.

Carolina Marconi sembra esser serena e ha deciso di affrontare tutto con un atteggiamento solare e propositivo:

Comunque io sto bene e affronterò tutto con tranquillità. L’atteggiamento per queste situazioni è non perdere mai l’entusiasmo come i bambini e il sorriso perché tutto si risolve e si combatte!. Mi sentivo finita come donna, distrutta mi mancava l’aria, ero pers.

L’intervento è durato 8 ore e è stato fatto i primi di aprile, la donna ha dovuto asportare la mammella e ricostruire del seno. “Prima di iniziare ho preso il cellulare e ho scritto ‘ti amo’ a tutte le persone a cui voglio bene. Combatterò e tornerò a sorridere come sempre”, promette.