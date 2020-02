Caroline Flack, Lewis Burton, il fidanzato distrutto dal dolore si sfoga su Instagram Dopo la prematura scomparsa di Caroline Flack, il fidanzato Lewis Burton lascia libero sfogo al dolore: “Mi manchi, non mi hai permesso di starti vicino”

Dopo la prematura scomparsa di Caroline Flack, parla il fidanzato, Lewis Burton. Il ragazzo non riesce ad accettare questa tragedia e non si spiega come ha fatto a non capire il dolore che squarciava il cuore della sua ragazza. Ecco le sue strazianti parole.

La tragica scomparsa di Caroline Flack, conduttrice del noto programma tv Love Island, ha sconvolto tutti. Il suo fidanzato, Lewis Burton, ha deciso di raccontare il suo dolore sul suo profilo Instagram.

“Dicevi che con me ti sentivi al sicuro e non pensavi a nient’altro. Questa volta non mi hai fatto avvicinare”, ha scritto il giovane.

“Il mio cuore è spezzato e tra noi c’era qualcosa di così speciale.

Non trovo le parole perché provo così tanto dolore. Mi manchi così tanto. So che ti sentivi al sicuro con me e che hai sempre detto di non pensare a nient’altro quando ero con te. Questa volta non mi hai permesso di essere lì anche se te l’ho chiesto e richiesto.

Sarò la tua voce, piccola, ti prometto che farò tutte le domande che volevi e otterrò tutte le risposte. So che nulla ti riporterà indietro ma proverò a renderti orgogliosa di me ogni giorno.

Ti amo con tutto il cuore 💔”

Un dolore, il suo, reso ancora più grande da quello che è accaduto in passato. Caroline Flack era stata arrestata per averlo aggredito, un’aggressione che lui stesso aveva smentito. Ma, a detta dei manager della presentatrice, il processo era stato voluto dall’opinione pubblica che vedeva in Caroline Flack una persona da punire come esempio per gli altri.

Visualizza questo post su Instagram Happy Birthday to my little pocket rocket ❤️ Un post condiviso da Lewis Burton (@mrlewisburton) in data: 9 Nov 2019 alle ore 2:54 PST

Caroline Flack non ha retto la pressione e si è tolta la vita a 40 anni, dopo aver attraversato un periodo buio e difficile. Lei stessa aveva scritto sui social, non molto tempo prima di togliersi la vita.

“Essere famosi non ti rende felice (…) tutti combattiamo le nostre battaglie, anche se all’apparenza stiamo bene. Cerchiamo di sembrare spensierati, ma non lo siamo”.

I vari giornali l’avevano definita una “mangiatrice di uomini violenta e spregiudicata”, un mostro da mettere alla pubblica gogna. A loro si era unito anche il suo ex fidanzato, Andrew Brady, che aveva detto di essere stato picchiato da lei e vittima di abusi domestici.

Visualizza questo post su Instagram @brooksbrothers #campaign Un post condiviso da Lewis Burton (@mrlewisburton) in data: 11 Nov 2019 alle ore 5:21 PST

Adesso i vari giornali stanno cancellando quei articoli dai loro archivi per ripulirsi la coscienza. Intanto, Caroline Flack non c’è più.

Una sua amica, presentatrice della Bbc, Laura Whitmore ha detto:

“Basta! Ai troll che si nascondono dietro un computer o una tastiera, ai paparazzi che non si rendono conto che davanti hanno una persona vera, vulnerabile e fragile come tutti noi, a tutti loro dico basta. Avete superato ogni limite. Pensate a quello che dite. Siate gentili”.