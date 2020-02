Caroline Flack, l’ex flirt del Principe Harry, è stata trovata morta nel suo appartamento a Londra Londra: Caroline Flack è stata trovata senza vita nel suo appartamento, la donna era molto conosciuta per la sua carriera televisiva come presentatrice

Caroline Flack, la nota presentatrice britannica, è stata trovata morta nel suo appartamento a Londra. La donna, 40 anni, era molto conosciuta a Londra, per la sua carriera fortunata televisiva, inoltre qualche anno fa, la donna era stata associata a un flirt con il Principe Harry

A riportare la dolorosa e sconvolgente notizia è stata la BBC, la nota rete televisiva cita testualmente le parole della famiglia: “Possiamo confermare che la nostra Caroline è morta oggi, il 15 febbraio. Chiediamo che venga rispettata la nostra privacy in questo momento così difficile”

L’avvocato, intanto, spiega che si tratterebbe di suicidio. La donna era coinvolto in guai giudiziari, il 4 marzo infatti sarebbe iniziato il processo in cui era imputata per aggressioni e lesioni contro il suo ex fidanzato Lewis Burton.

L’uomo aveva denunciato la donna per averlo aggredito con una lampada molto pericolosa, l’episodio risale al 12 dicembre scorso, in quella circostanza la donna fu anche arrestata.

In passato, Caroline Flack, è stata bersagliata dai media britannici per un presunto flirt avuto con il Principe Harry. Dopo il reale la donna ha avuto una relazione con Harry Styles, il frontman degli One Direction.

I due al tempo nascosero la relazione per la grande differenza di età tra i due, la donna era molto più grande del ragazzo (39 lei, 17 lui). L’ultima attività social della donna risale proprio a due giorni fa, Caroline aveva condiviso un collage con le sue foto, in cui appariva serena con il suo cane.

La donna era intenzionata a spiegare quanto stesse accadendo nella sua vita dal punto di vista legale, “Ho deciso di parlare oggi, non voglio più che l ama vita e quella della mia famiglia siano motivo di intrattenimento o di pettegolezzo”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caroline (@carolineflack) in data: 13 Feb 2020 alle ore 2:13 PST

Il suo compagno il giorno di San Valentino ha condiviso una foto sui social scrivendo “Buon San Valentino, ti amo”.