Caroline Flack si è impiccata, l’autopsia conferma, pubblicato l’ultimo straziante messaggio prima di morire Caroline Flack è morta suicida, l'autopsia ha confermato: si è impiccata. Ora i genitori pubblicano il suo ultimo messaggio prima di morire

Caroline Louise Flack, la conduttrice britannica, si è impiccata: l’autopsia ha confermato l’ipotesi del suicidio e ora la rabbia dei genitori, verso i tabloid inglesi è alle stelle. Proprio la famiglia infatti ha pubblicato l’ultimo messaggio della donna prima di morire

Il post pubblicato dalla famiglia è drammatico e straziante e innesca, soprattutto a chi era particolarmente vicino alla donna, una rabbia immane. La donna era infatti sotto i riflettori da mesi per un episodio avvenuto lo scorso dicembre, durante una discussione in casa con il suo fidanzato Lewis Burton

La mamma della conduttrice ha reso pubblico quello che la figlia sosteneva da tempo:

“Abbiamo avuto una discussione e si è verificato un incidente. Un incidente. Il sangue che qualcuno ha VENDUTO a un giornale era il MIO sangue ed era qualcosa di molto triste e molto personale. Il motivo per cui sto parlando oggi è perché la mia famiglia non ce la fa più. Ho perso il lavoro. Casa mia. La mia capacità di parlare. E la verità mi è stata tolta dalle mani e utilizzata come intrattenimento.”

Caroline Flack inoltre, ha spiegato alla mamma, come il “mondo le fosse crollato sotto i piedi”, dopo il suo arresto. Anche il fidanzato, ha tentato in tutti modi di difendere la donna e di dichiarare di non essere d’accordo con il processo che sarebbe iniziato proprio il 4 marzo 2020

“Mi si spezza il cuore, abbiamo avuto qualcosa di così speciale“, ha scritto sui social, “Sono così smarrito che mi mancano così tanto le parole e mi manchi così tanto che so che ti sentivi al sicuro con me, dicevi sempre che “non penso a nient’altro quando sono con te” e non mi hai permesso di esserci questa volta anche se ho continuato a chiedere e chiedere“.