Carolyn Smith e la sua battaglia contro il tumore al seno: “Mi auguro che…”

Molte persone ogni singolo giorno si trovano ad affrontare e combattere malattie davvero strazianti. Carolyn Smith da anni ormai lotta contro un tumore al seno. La donna, in un’intervista rilasciata a Verissimo, ha raccontato ai suoi fan come affronta la terribile malattia. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Carolyn Smith

Carolyn Smith è una nota ballerina, coreografa e presidentessa di giuria nel talent show di Ballando con le Stelle. La donna è una vera e propria icona nel programma, a cui partecipa come giudice dal 2007. Ma Carolyn è diventata un vero e proprio simbolo anche per una sua personale battaglia.

Stiamo parlando della sua lotta contro un tumore al seno che ormai prosegue da 9 anni. Per la sua localizzazione e grandezza, il tumore non può essere operato e quindi, in attesa di trovare un’altra soluzione, Carolyn Smith si sottopone regolarmente a delle terapie per tenere sotto controllo l’avanzamento della patologia.

Nella puntata di Verissimo di oggi 3 marzo, Carolyn ha voluto aggiornare i suoi fan sulle sue condizioni di salute. La donna, supportata e affiancata dal marito, affrontano quotidianamente questa sfida. Carolyn Smith, parlando della sua lotta dice:

“Io mi auguro che trovino questa cura per me, perché io sono forte, ma sono veramente stanca, psicologicamente ed anche fisicamente.”

La donna continua ripercorrendo tutto il suo percorso della malattia, e parla delle terapie, davvero aggressive che l’hanno costretta a rallentare. Infatti le sue condizioni di salute peggiorano dopo le diverse somministrazioni, ma Carolyn sa bene che quelle terapie la aiutano. La donna ha piena fiducia verso i medici ed il loro operato, ma vorrebbe che tutta questa battagli si concludesse. Da quando le è stato diagnosticato il tumore, Carolyn ha dovuto rallentare con il lavoro, per non sovraccaricare il suo corpo. La battaglia non è ancora finita, ma tutti quanti sperano che un giorno i medici pronunceranno le tanto attese parole, “è finita”. Il marito cammina ogni giorno al suo fianco, una coppia che, nel bene e nel male, si è sempre aiutata e lo farà sempre.