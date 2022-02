Imparare a dire no. Dovremmo seguire tutti questo consiglio. Come ci ha ricordato una nota presentatrice italiana: Caterina Balivo a Festa Italiana, quando ha scoperto di non essere più la conduttrice, ha detto il no più grande della sua vita. Oggi a distanza di 12 anni da quel giorno, racconta quello che ha provato, come si è sentita e anche cosa è successo.

Caterina Balivo è stata lontana un po’ dalle scene per riprendersi e riorganizzarsi, prima di tornare in tv con Ricomincio dal no. Nome profetico, come si legge nella scheda del programma:

No. Una parola composta da sole due lettere, che molto spesso però ci cambia la vita, anzi ce la stravolge. Per colpa di un “no” si chiudono le porte verso mille opportunità, verso tutti i nostri sogni.

Caterina Balivo sarà alla conduzione del programma che parte dai no celebri, che spesso fanno perdere le speranze, ma che in breve tempo si trasformano in grandi opportunità, da cogliere al volo.

La conduttrice sarà impegnata a intervistare persone importanti, sportivi campioni, ceo di grandi aziende, allenatori che hanno fatto la storia, per raccontare le pagine più brutte della loro vita, che hanno fatto seguito a un no. E anche Caterina Balivo racconta del suo più grande no ricevuto.

Credit: Mediaset – Verissimo

Caterina Balivo a Festa Italiana, il no che le ha cambiato la vita

Il No più No degli altri? Credo quando nel 2010 improvvisamente mi dissero che non avrei più condotto la trasmissione Festa Italiana. Ho sbroccato. Per mesi non riuscivo a farmene una ragione.

Un no che l’ha temporaneamente bloccata, ma che poi ha spalancato le porte alla felicità, al lavoro e nella vita privata: