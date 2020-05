View this post on Instagram

Quanta fatica, sacrifici, arrabbiature, capricci, gelosie, cambiamenti e tanta passione e dedizione ci sono in un progetto così ambizioso che stasera diventa una realtà internazionale. Stasera, su Sky Atlantic, arriva DEVILS. Ricordo quando la Lux Vide si innamorò del tuo romanzo “I Diavoli” e anche le lunghissime riunioni con gli sceneggiatori, viaggi in giornata Milano/Roma, Milano/Londra e ancora i mille provini per trovare quel Massimo Ruggero patriottico e gentile, misterioso e determinato interpretato dal fuoriclasse che è Ale. I’m proud of you my love ❤️ PS: alle 15:00 sei in diretta con #MYNEXTBOOK…. Ti intervisto ioooo con il tuo ultimo libro “La fine del tempo”. Ah ecco perché ieri sera ti ho chiesto questo autoscatto, spero che ti piaccia 😜 #caterinabalivo #caterinasecrets