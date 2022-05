Caterina Balivo: la conduttrice annuncia il ritorno in tv con un format nuovo

Senza alcuna ombra di dubbio Caterina Balivo è una delle conduttrici più amate e stimate all’interno del mondo della televisione italiana. A distanza di circa due anni da quando aveva detto addio al programma Vieni da me, la presentatrice ha svelato di tornare presto in tv con un nuovo progetto. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Caterina Balivo non smette mai di stupire tutti i suoi fan. Di recente la nota conduttrice è finita al centro della cronaca rosa. Questa volta a renderla protagonista di un gossip è stato il post pubblicato da lei stessa sul suo profilo Instagram in cui ha annunciato il suo ritorno nelle reti Rai.

Ebbene sì, molto presto la conduttrice tornerà in prima serata nel piccolo schermo con un format tutto nuovo. A darne l’annuncio è stata lei stessa attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Queste sono state le parole scritte a corredo della didascalia:

Da sempre mi chiedete: ‘Quando torni in tv?’. E io vi dicevo: ‘Quando ci sarà un progetto che mi piace’. E allora…prossimamente ci vedremo in prima serata con ‘Chi vuole sposare mia mamma?’ su Tv8. Non ci sono matrimoni, eh… Ma figlie e figli che vogliono vedere felici le loro mamme. E’ un ‘dating’ inedito, proprio per il confronto tra loro. La mamma non dovrà sposare nessuno… ma se anche solo grazie a questo programma inizia una nuova storia d’amore, tutti noi ne saremo contenti, in primis il figlio che l’accompagna! Quando Antonella d’Errico mi ha raccontato questo format by Blu Yazmine ho subito capito che mi sarei divertita tantissimo e ora spero che lo facciate anche voi.