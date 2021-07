È tornata a parlare ai microfoni de Il Giornale, Catherine Spaak. L’attrice icona degli anni ’80 ha raccontato alcuni aspetti e segreti della sua carriera, finora non ne aveva mai parlato o meglio, erano passati tanti anni dalle ultime dichiarazioni.

L’attrice ha parlato di quello che si oggi le giovani ragazze devono affrontare per entrare a far parte del mondo dello spettacolo. E spiega:

Negli anni 80 dissi pubblicamente che per le attrici era difficile essere rispettate. Era il periodo dei ricatti. Io non ho mai dovuto dare niente in cambio per lavorare ma le generazioni precedenti alla mia avevano dovuto affrontare il problema. I ricatti sessuali erano un’infamia. Molte colleghe si stupirono. Dissero che doveva essere accaduto solo a me. Sottolineo. Io non ho avuto brutte esperienze. Poi è arrivato il #Metoo. Quello vero. E il problema è emerso.