Tiziano Ferro è uno dei cantanti italiani più amati nel nostro paese e anche all’estero. I cd di Tiziano Ferro sono ascoltati praticamente in tutto il mondo: i suoi brani vanno fortissimo in America Latina, ad esempio, dove la musica italiana spesso è premiata. L’artista di Latina, classe 1980, è uno dei cantautori, parolieri e cantanti di cui l’Italia deve andare fiera.

Dopo aver debuttato giovanissimo con Xdono, ottenendo subito un grandissimo successo, con un terzo posto nella classifica dei singoli più venduti in Europa nel 2022, oggi è molto popolare grazie a un repertorio di brani che è impossibile non amare. Nel corso della sua carriera ha venduto più di 20 milioni di copie in tutto il mondo, soprattutto in Europa e America Latina. Il primo album, Rosso relativo, ha venduto 2 milioni e mezzo di copie a livello globale, diventando uno dei dischi italiani più venduti di sempre.

Tiziano Ferro canta in italiano, inglese, spagnolo, portoghese e anche francese. E nel corso della sua carriera ha duettato con grandi nomi del panorama nazionale e internazionale: Laura Pausini, Mina, Carmen Consoli, Franco Battiato, Biagio Antonacci. Ma anche Ed Sheeran, John Legend, Dean Martin. Da poco Tiziano Ferro è diventato papà di due bambini di 4 e 9 mesi con il marito Victor, con cui vive da tempo a Los Angeles.

Su Amazon possiamo acquistare i cd di Tiziano Ferro, anche in versione digitale, per ripercorrere insieme alla sua splendida voce i suoi più grandi successi.

Accetto miracoli

Fonte foto da Amazon

Su Amazon l’album Accetto Miracoli è disponibile nei cormati CD audio, Vinile, Mp3 e anche Streaming unlimited. Pubblicato alla fine del 2019 è composto da 12 brani ed è stato anticipato dai singoli “Buona (Cattiva) sorte, Accetto miracoli. Tante le collaborazioni presenti: Balla p er me con Jovanotti, Acepto milagros con Ana Guerra. Nella versione del 2020 “Accetto miracoli: l’esperienza degli altri”, possiamo trovare tante cover di canzoni italiane, come Perdere l’amore con Massimo Ranieri, Rimmel, E ti vengo a cercare.

Questo articolo è acquistabile con il Bonus Cultura.

L’amore è una cosa semplice

Fonte foto da Amazon

L’amore è una cosa semplice è l’album di Tiziano Ferro del 2011. Uscito il 28 novembre, il cd è il quinto dell’artista di Latina, anticipato un mese prima dal singolo La differenza tra me e te. L’album contiene 14 brani scritti da Tiziano Ferro, insieme a tre collaborazioni: Karma con John Legend, Paura non ho con Irene Grandi e La fine con Nesli. Il disco è stato registrato a Los Angeles e contiene i singoli L’ultima notte al mondo, Hai delle isole negli occhi, Per dirti ciao!, Troppo buono, L’amore è una cosa semplice e La fine. Il cd è uscito anche con versioni per il mercato europeo e per il mercato sudamericano.

L’album di Tiziano Ferro “L’amore è una cosa semplice” è disponibile nei formati CD audio, Vinile, Mp3 e Streaming unlimited ed è acquistabile attraverso il Bonus Cultura.

111 centoundici Limited Edition

Fonte foto da Amazon

111, qui disponibile in una Limited Edition, è l’album di Tiziano Ferro del 2003, scritto dall’artista di Latina. Anticipato dal brano Xverso e presentato dal vivo nella finale del Festivalbar del 2003, l’album è stato pubblicato il 7 novembre del 2003: il titolo è un riferimento al peso raggiunto dal cantante durante l’adolescenza. I singoli estratti dall’album sono Sere nere, Non me lo so spiegare, Ti voglio bene. Nello stesso anno ha pubblicato anche la versione spagnola del cd.

111 centoundici Limited Edition è disponibile nella versione Audio CD, edito da EMI Italiana.

Il mestiere della vita

Fonte foto da Amazon

Nel 2016 Tiziano Ferro pubblica il sesto album di inediti, dal titolo Il mestiere della vita, anticipato a ottobre dal singolo Potremmo ritornare. Contiene 13 brani pop, hip hop e contemporary R&B, con collaborazioni insieme a Baby K, Raige, Emanuele Dabbono, Tormento e Carmen Consoli, che canta con lui il secondo singolo Il conforto. Gli altri singoli sono stati Lento/Veloce, Valore assoluto, Il mestiere della vita, “Solo” è solo una parola. L’album è stato pubblicato anche in Spagna con il titolo El oficio de la vida e contiene duetti con artiste spagnole.

Il Mestiere della Vita di Tiziano Ferro è disponibile su Amazon è disponibile nei formati Vinile, CD Audio, Mp3 e Streaming Unlimited.

TZN The Best of Tiziano Ferro

Fonte foto da Amazon

Per chi vuole regalare tutta la poesia di Tiziano Ferro, l’album cofanetto TZN The Best of Tiziano Ferro è quello che ci vuole. È la prima raccolta del cantautore di Latina, pubblicata il 25 novembre del 2014. Contiene 36 tracce nella versione italiana: sono tutti i singoli pubblicati dal 2001 al 2013, insieme a tre brani inediti (Lo stadio, Incanto, Senza scappare mai più) scritti nel 2014 e altri mai pubblicati scritti prima del 2000 (Il vento, Sulla mia pelle – versione da solita, Quando ritornerai). C’è anche una versione deluxe con altri brani inediti e non solo in italiano. Nella Special Fan Edition sono presenti anche due DVD, con i videoclip realizzati dal 2001 al 2014 e interviste e video inediti.

L’album TZN The Best of Tiziano Ferro è disponibile su Amazon nei formati Vinile, CD Audio, Mp3 e Streaming unlimited.

Nessuno è solo

Fonte foto da Amazon

Nessuno è solo è il terzo album di Tiziano Ferro. È uscito il 23 giugno del 2006, anticipato dal singolo Stop! Dimentica. Altri singoli sono stati Ed ero contentissimo, Ti scatterò una foto, E Raffaella è mia (omaggio alla grande Raffaella Carrà) ed “E fuori è buio”. Collabora con Biagio Antonacci per il brano Baciano le donne.

Nessuno è solo di Tiziano Ferro è in vendita in versione Vinile, CD audio, Mp3, Streaming Unlimited ed è acquistabile anche con il Bonus Cultura, perché venduto e spedito direttamente da Amazon.

Rosso relativo – Anniversary Edition

Fonte foto da Amazon

Rosso relativo – Anniversary Edition è un cofanetto con triplo vinile 33 giri (disponibile anche nei formati CD Audio, Mp3, Streaming unlimited) che celebra il primo album del 2001, lanciato con il primo singolo Xdono, seguito da brani come L’olimpiade, Imbranato, Rosso relativo, Le cose che non dici. Grazie all’album partecipa al Concerto di Natale in Vaticano, con il brano Soul-dier insieme a un coro gospel di New York e una reinterpretazione di Happy Xmas (War Is Over) in duetto con Elisa.

Alla mia età

Fonte foto da Amazon

È il quarto album in studio di Tiziano Ferro. Il cd è stato anticipato dall’omonimo singolo e dai brani Il regalo più grande, Indietro scritto con Ivano Fossati, Il sole esiste per tutti, Scivoli di nuovo. L’album è stato pubblicato anche in America Latina.

Buon ascolto con i migliori cd di Tiziano Ferro!