C’è Posta per te 2020: Emma Marrone ospite speciale per Lidia, ma qualcosa va storto C'è Posta per te 2020: Emma Marrone ospite speciale per Lidia, una ragazza che ha combattuto un terribile male, ma qualcosa va storto e il pubblico non gradisce

C’è posta per te 2020: ieri sera in onda la quita puntata stagionale, tanti ospiti speciali tra cui Emma Marrone e suo papà. La cantante salentina è stata convocata dalla padrona di casa Maria De Filippi per fare una sorpresa a Lidia, una ragazza che ha combattuto un brutto male alla tibia Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’è Posta Per Te (@cepostaperteufficiale) in data: 15 Feb 2020 alle ore 3:28 PST Il pensiero di far vivere una serata speciale alla ragazza è nato dal papà di Lidia, Pino, che durante la malattia della figlia ha creduto di non essergli stato vicino abbastanza. Dopo una commovente lettera in studio è entrata proprio Emma Marrone La ragazza però è apparsa piuttosto fredda nei confronti della cantante salentina, la sua reazione è stata totalmente diversa rispetto a quanto credeva il pubblico. Ai telespettatori l’episodio non è piaciuto tanto che si sono scatenate le polemiche su Twitter: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’è Posta Per Te (@cepostaperteufficiale) in data: 15 Feb 2020 alle ore 3:10 PST “Un po’ di entusiasmo figlia mia, hai Emma Marrone di fianco e che c***o”, e ancora “ma alla ragazza piace davvero Emma? Comincio ad avere dubbi, non sono più contenti come nelle scorse edizioni“. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’è Posta Per Te (@cepostaperteufficiale) in data: 15 Feb 2020 alle ore 3:19 PST Tuttavia c’è chi del tutto in buona fede ha dato una spiegazione inversa alla freddezza di Lidia: “Raga sì, è una fan di Emma. È semplicemente una ragazza particolarmente educata e composta. Non lo vedete già dal modo con il quale sta seduta?” Emma Marrone tutta via ha dato una bella lezione di vita al pubblico e a Lidia, anche lei infatti ricordiamo che ha combattuto per ben tre volte contro un tumore ovarico, ed ecco le sue parole al riguardo: “So come ci si sente. Ho fatto tre volte il giro. Ora basta, ho dato. È il momento di goderti la vita, torna tardi, vai ai concerti. Sfrutta quest’ondata di generosità di tuo padre. Il mio mi ha sempre rotto le scatole e continua a farlo. So che hai paura, quando succedono queste cose che non sono un raffreddore, si ha paura a essere felici perché la felicità potrebbe rompersi un’altra volta. Ma goditela perché sei bellissima e fortissima. Hai vinto tu e se hai vinto una volta continuerai a farlo”,