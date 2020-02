C’è posta per te 2020: Francesco Totti e Massimo Ranieri ospiti speciale della sesta puntata C'è posta per te 2020: sabato in onda la sesta puntata dello show più amato del sabato sera. Anche questa volta tanti ospiti speciali, tra cui Francesco Totti

C’è posta per te 2020: sabato sera appuntamento con la sesta puntata dello show di Maria de Filippi più amato dagli italiani, come ogni puntata saranno presenti ospiti speciali questa volta ci sarà un grande ritorno: Francesco Totti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’è Posta Per Te (@cepostaperteufficiale) in data: 18 Feb 2020 alle ore 9:43 PST

Per l’ex capitano della Roma è l’undicesima volta in trasmissione. Il “Pupone” ha partecipato al programma già nel 2001, 2002, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, nel 2014 e nel 2018. Spesso lo sportivo è stato accolto in trasmissione insieme alla sua insperabile consorte Ilary Blasi

Nel 2018, Francesco Totti fece una bellissima sorpresa a tre ragazzi affetti dalla Sindrome di Down, in quell’occasione il calciatore, con la sua spiccata ironia, fece divertire notevolmente il pubblico.

Probabilmente, gli amanti del programma, si ricorderanno cosa andò a fare l’ex giocatore. A chiedere il suo aiuto sono stati infatti i familiari di Christian, Giordana e Matteo, tre ragazzi molto (fin troppo) gelosi delle proprie cose.

In quell’occasione Francesco Totti portò dei doni al ragazzi in cambio di qualcosa di loro, e dopo una lunga serie di trattative si è riusciti ad arrivare ad uno scambio: “Ho ascoltato le proposte che vi sono state fatte e i vostri no. Siete abbastanza possessivi. Dobbiamo trovare un compromesso”

Il secondo ospite speciale di sabato sera, sarà invece Massimo Ranieri. Cosa ci riserveranno questa volta? Quel che sappiamo dirvi è che il people show condotto da Maria de Filippi sta riscuotendo ottimo successo in questa stagione. Le prime cinque puntate sono state seguite in media da 5.800.000 spettatori, per uno share di circa il 30%

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’è Posta Per Te (@cepostaperteufficiale) in data: 19 Feb 2020 alle ore 3:49 PST

L’unica puntata un po’ sfortunata è stata quella di sabato scorso che ha visto un calo di circa 300.000 spettatori, complice anche la messa in onda su Rai uno del programma “Una storia da Cantare”, condotto da Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri