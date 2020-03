C’è posta per te 2020, Gianluca chiede perdono a Serena, dopo averla tradita con una 19 enne C'è posta per te 2020, Gianluca chiede perdono alla moglie Serena, dopo averla tradita con una 19 enne. Ecco cosa ha deciso la donna

C’è posta per te 2020, è ufficialmente terminato il programma più amato di Maria De Filippi. Ieri sera è andata in onda la nona e ultima puntata della stagione, e questa volta la Regina di Mediaset ci ha raccontato la storia di Gianluca e Serena

A chiamare la trasmissione è Gianluca, ex marito di Serena che lo ha lasciato dopo 10 anni di matrimonio perché tradita dall’uomo con una ragazza di appena diciannove anni. La donna si era accorta del tradimento del marito e per un periodo l’aveva convinto a lasciare la ragazzina

Serena, proprietaria di un asilo, inoltre, accortasi da subito che la giovane era interessata solo al portafoglio dell’uomo l’ha avvertito più volte. In sei mesi sembrerebbe infatti che Gianluca ha speso per la ragazza oltre 50 mila euro, le ha pagato la patente e una casa in affitto

Dopo qualche tempo che Serena ha perdonato Gianluca, arriva una chiamata dalla sorella della diciannovenne che avverte che la ragazza aveva avuto un incidente, così Gianluca ci ricasca andandola a trovare

Ora ha chiesto aiuto a Maria De Filippi per riconquistare Serena, con cui ha un figlio ma che non si fida più di lui. Il dolore da parte della donna è evidente e Maria De Filippi cerca di farle capire che spesso gli uomini attraversano una crisi di mezza età e non distinguono più la realtà dalla menzogna

Maria De Filippi sembra essere riuscita in qualche modo a convincere Serena a perdonare l’ex marito, la donna è infatti ancora innamorata di lui e ci tiene all’integrità della famiglia. Anche questa volta la moglie di Maurizio Costanzo sembra aver fatto il miracolo