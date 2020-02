C’è posta per te 2020: il pubblico ride ad una battuta, ma Maria De Filippi li zittisce così C'è posta per te 2020: Maria De Filippi non ci sta, zittisce il pubblico dopo una battutaccia. Ecco cos'è successo in studio ieri sera

C’è Posta per Te 2020: ieri sera in onda l’ennesima puntata dello show più amato dagli italiani, una serata ricca di emozioni, ma anche di incomprensioni. Maria De Filippi è dovuta intervenire zittendo il pubblico dopo una battuttaccia di uno degli indiscussi protagonisti di ieri: Giovanni

La storia di Flora e il figlio Giovanni ha sicuramente colpito tutti quanti, la donna è una mamma sola di sei figli che qualche anno fa ha cacciato di casa proprio Giovanni per alcuni diverbi di tipo giudiziario. La donna ha lavorato duro per anni per evitare che i servizi sociali le togliessero i figli, e Giovanni per un periodo si è messo a fare il parcheggiatore abusivo rischiando di far perdere tutto alla donna

Durante il racconto, l’uomo ha raccontato che qualche settimana dopo il litigio si è ripresentato alla porta della mamma con un sacco di patate, in segno di perdono, ma la donna – riferisce Giovanni – “si è presa le patate e ha chiuso la porta a me”

A questa frase il pubblico non ha potuto fare a meno di ridere, ma è stato proprio qua che Maria De Filippi si è arrabbiata con lo studio: “il pubblico ride – dice Maria – ma forse non si rende conto del perché Flora ha preso le patate. Non sapete che in quel periodo in casa non c’era nulla da mangiare“.

L’esclamazione della padrona di casa ha portato il gelo in studio e tutti e tutti sono rimasti in silenzio. Nonostante le precisazioni di Maria e il tentativo di far ragionare Giovanni la busta è rimasta chiusa. Poco dopo la conduttrice si è arrabbiata con Giovanni e la sua fidanzata Luisiana, ma ogni tentativo è stato inutile