C’è posta per Te 2020: Maria De Filippi perde la pazienza e si lascia andare ad un duro sfogo C'è Posta per te 2020: Maria De Filippi perde la pazienza e si sfoga, ma niente da fare Giovanni chiude la busta alla mamma Flora. Ecco cos'è successo

C’è Posta per te 2020: Maria De Filippi non ci sta e perde la pazienza, durante la puntata di questa sera la moglie di Maurizio Costanzo si è lasciata andare ad un duro sfogo. In particolare, la donna, si è scagliata contro Giovanni, un ragazzo che non ha voluto perdonare la madre

La donna in questione Flora, ha cacciato di casa Giovanni qualche anno fa, dopo una serie di discussioni per un atteggiamento poco corretto del figlio nei confronti della casa. Flora si è trovata infatti a crescere sei figli, da sola, dopo che l’ex marito l’ha lasciata

Tra una vicenda giudiziaria e l’altra, Flora perde la pazienza e caccia di casa il figlio. Oggi chiede perdono, ma lui non ci sta. Maria De Filippi, cerca di far comprendere al ragazzo le difficoltà che Flora ha dovuto superare nel corso degli anni ma lui sembra non voler capire e insieme alla fidanzata descrive la mamma come un “mostro”

È a questo punto che Maria si sfoga:

“Adesso Flora ha parlato e si è sentita dire che è un mostro. A me ha colpito come vostra madre vi abbia cresciuto, vi abbia fatto andare alle medie, è andata alla Caritas per voi, si è umiliata e mi dispiace vedere un figlio che dice che la madre è un mostro. Non ce la posso fare, mi fa pena. Dietro c’è un percorso?

Il percorso di una donna che non ha avuto un cavolo, che vive in un container. Non mi aspetto che sia una madre educata, ma un po’ un animale che cerca in qualche modo di allevare i figli e ce la fa. Io, ai miei animali voglio bene e non me li tocca nessuno. Il fatto che tu consenta alla tua fidanzata di dire che tua madre è un mostro, mi fa impressione. Ora sono in cinque, in una casa di tre stanze. Io non ci dormirei di notte a saperla così, poi ognuno fa i conti con se stesso. In genere non mi lascio andare ma in questo caso faccio fatica a stare zitta“.

Tuttavia, la nota conduttrice televisiva, non è riuscita a convincere il giovane che ha chiuso la busta e se ne è andato