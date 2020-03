C’è posta per te: Belen Rodriguez e Stefano De Martino i regali sono veri o è uno scherzo? C'è posta per te: superstiti della terzultima puntata Belen Rodriguez e Stefano De Martino, i due hanno fatto dei regali costosi a Gabriele, ma è tutto vero?

C’è posta per te: superstiti di ieri sera la coppia tanto amata della tv, Belen Rodriguez e Stefano De Martino. I coniugi, con grande generosità, hanno fatto dei regali a Gabriele, il fratello di Amedeo (del duo Pio e Amedeo), ma è tutto vero o si tratta di uno scherzo?

A quanto pare i coniugi avrebbero davvero sborsato circa 20.000 euro in 10 minuti di puntata, quest’ipotesi è accreditata dal fatto che l’anno scorso, un episodio simile è avvenuto con Mario Balotelli. Al tempo il calciatore regalò sempre a Gabriele un’automobile dal valore di circa 12 mila euro

Ma capiamo meglio come sono andate le cose: Gabriele è il fratello di Amedeo e vorrebbe sposarsi, nonostante la sua tenera età (24 anni) è sicuro di aver trovato la donna della sua vita. Pio e Amedeo lo aiutano quindi a racimolare non solo i regali di nozze, ma anche l’anello per la fidanzata e farle la proposta in trasmissione

Pio e Amedeo esordiscono così: “Volevamo chiamare una coppia più ricca. Belen, tu hai soldi, ma Stefano… Fra un po’ la Rai lo caccia. Considerato che in Italia comandano le donne e che Stefano a casa vale meno del cane di Cecilia, volete fare i testimoni?”

La coppia non può far altro che accettare e stare allo scherzo, Pio e Amedeo fanno entrare così una cucina, le bomboniere e il diamante da regalare alla ragazza. Alla fine i coniugi si trovano a sborsare 20 mila euro

Dopo l’intermezzo con Belen Rodriguez e Stefano De Martino, Maria De Filippi fa entrare Giorgia, la fidanzata di Gabriele. Il giovane le fa la proposta di fronte a tutto il pubblico in studio e la ragazza, visibilmente emozionata accetta. Insomma Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno coronato un sogno.

La coppia è d’altronde molto apprezzata e in tantissimi si sono scatenati su Twitter rivendicando le presenze dei due in più programmi Mediaset.