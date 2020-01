C’è posta per te, Federica di Salerno chiude la busta al marito Salvatore che l’ha tradita A C'è posta per te Federica di Salerno chiude la busta al marito Salvatore che l'ha tradita più volte: il suo sguardo è unico

A C’è posta per te è arrivata anche la storia di Federica, una donna di Salerno più volte tradita dal marito Salvatore, che si è rivolto al programma di Maria De Filippi per chiederle scusa. Ma questa volte la moglie tradita ha detto di no e ha fatto chiudere la busta.

La storia di Federica e Salvatore di Salerno non è finita come il marito traditore si aspettava. Del resto cosa si aspettava, l’ennesimo perdono da parte di una moglie tradita più volte?

Nella terza puntata di C’è posta per te, Salvatore ci ha provato a ricucire i rapporti con la morte. Lui è un fedigrafo recidivo, che più volte ha tradito la moglie.



Federica e Salvatore hanno tre figli. Nel 2016 inizia la crisi. Lui si sente stretto tra le tante responsabilità e comincia ad allontanarsi dalla famiglia, iniziando una relazione extraconiugale nel 2018 con una ragazza più giovane.

Va anche a vivere con lei, ma si accorge che le cose non sono come se l’era immaginate e chiede di tornare a casa. Federica lo perdona, ma pochi mesi dopo lui ci ricasta. E la moglie non lo perdona più. Così Salvatore si rivolge a Maria De Filippi. Ma a quanto pare ormai la frittata è fatta.

Federica non ci sta e decide di tagliare corto quella scenetta patetica del marito. “Ha raccontato che ha venduto la macchina per prendere una casa con lei? A me arrivavano le mail sul trasloco, i preventivi. Da dove li ha presi quei soldi?

Li ha tolti alla famiglia. Se avesse preso una sbandata l’avrei capito, ma una relazione extraconiugale no”. E alla fine la moglie chiede di chiudere la busta, anche se lui chiede ancora un’altra possibilità. Ma Federica è irremovibile e chiede alla presentatrice di chiudere definitivamente quella busta.

Applausi e standing ovation del pubblico!