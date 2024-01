Lo scorso sabato durante la seconda puntata di C’è Posta Per Te, è andata in onda la storia di Flavia e Gianmarco. Quest’ultimo ha chiamato il noto programma per riuscire a riconquistare il cuore della sua ex fidanzata dopo una serie di tradimenti e lunghe “sbandate”.

Una delle storie più apprezzate ma allo stesso tempo commentate e per alcuni versi criticate e che, nelle ultime ore è tornata al centro del gossip. I due giovani si erano lasciati dopo una relazione durata 4 anni ed ora, a distanza di mesi i fan del programma si chiedono se siano tornati insieme davvero oppure no.

Flavia dopo aver scoperto i tradimenti del suo ex fidanzato aveva deciso di chiudere la busta e di lasciare il programma da sola. In più occasioni infatti, aveva confermato di non essere più innamorata di Gianmarco, convinta che quest’ultimo continuasse a frequentare diverse ragazze.

C’è Posta per Te, Flavia e Gianmarco sono tornati insieme? La verità a distanza di mesi

A distanza di mesi però, i telespettatori e in particolar modo i fan di C’è Posta per Te si chiedono se i due siano tornati realmente insieme oppure no. A rompere il silenzio in merito alla questione è proprio quest’ultima.

La giovane Flavia all’interno dei propri profili social ha iniziato ad avere un discreto seguito grazie all’aumento dei propri fan ma per ora, non sembra essere tornata sui suoi passi. Quest’ultima infatti, non ha nessuna intenzione di tornare con il suo ex fidanzato dopo i molteplici tradimenti ricevuti.

Non sono servite a niente le belle parole, le promesse ma soprattutto le scuse che Gianmarco le ha fatto davanti a tutt’Italia. A distanza di mesi infatti, quest’ultimo non sembra essere riuscito a riconquistare la fiducia e il cuore di Flavia, la stessa che sui social continua a postare sotto le sue foto la frase “Que pasa?”, citando in maniera scherzosa e ironica proprio il suo ex compagno.