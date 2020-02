C’è Posta per Te: Francesco Totti manda in delirio il pubblico, Luca e Samantha emozionati C'è Posta per Te: standing ovation per l'ex capitano della Roma Francesco Totti. Luca e Samantha si emozionano quando lo vedono

C’è posta per te: il sabato sera di Canale 5 è partito subito in quinta, standing ovation in studio per lo storico capitano della Roma Francesco Totti. Il calciatore ha fatto una sorpresa a due ragazzi affetti da Sindrome di Down, Luca e Samantha, che si sono immediatamente emozionati alla vista dello sportivo

I due ragazzi sono stati chiamati in trasmissione con un tranello, Samantha e Luca infatti, oltre ad avere in comune la Sindrome di Down sono dei ragazzi molto possessivi e gelosi delle proprie cose. A chiedere aiuto a Maria De Filippi son stati lo zio della ragazza e una collega della mamma di Luca

L’obiettivo era far regalare qualcosa di loro al pubblico in cambio dei costosi regali che Francesco Totti ha portato in studio per loro. Dopo una lunga serie di trattative i due giovani si sono convinti e hanno fatto contenti i propri familiari dimostrando generosità e condivisione

Il momento più emozionante della serata è stato sicuramente quando il capitano della Roma è entrato in studio mascherato di parrucca e barba folta. In un primo momento i ragazzi non l’hanno riconosciuto, ma quando Francesco si è tolto la barba gli occhi di Luca hanno iniziato letteralmente a brillare

Dolcissime le parole del marito di Ilary Blasi nei confronti di Luca e Samantha: “siete due ragazzi sensibili e straordinari, però ho visto che siete molti tirchi sulle cose vostre. Perciò, se mi date qualcosa di vostro io posso darvi qualcosa“

Insomma non è stato facile, ma alla fine Francesco Totti e i famigliari dei ragazzi sono riusciti nella loro “missione”. E voi? State seguendo il programma più amato del sabato sera?