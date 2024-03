C’è Posta Per Te, il gesto di Stefania spiazza tutti: “Dove ho gettato la fede” La confessione davanti a tutti

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 l’ultima puntata di C’è Posta Per Te. Tra le tante storie prese in esame quella che ha visto come protagonisti Stefania e Roberto. Ma che cosa è successo fra di loro e perché la loro storia è giunta al termine?

Roberto e Stefania a C’è Posta per te

Ecco che cosa è successo e quale gesto ha compiuto Stefania per porre fine alla sua relazione con il marito.

C’è posta per te: Roberto contatta la redazione per riconquistare la moglie

Nel corso dell’ultima puntata di C’è Posta Per Te abbiamo assistito a diversi colpi di scena. Fra le storie quella di Roberto, un uomo che ha deciso di contattare la redazione del programma per cercare di riconquistare la moglie Stefania.

Stefania

I due si sono conosciuti molti anni fa e, a quanto pare, sono stati sposati per 14 anni. L’uomo avrebbe quindi deciso di rivolgersi alla trasmissione, in quanto intende tornare sui suoi passi e porre rimedio agli errori commessi in passato. Roberto ha infatti dichiarato di aver tradito la moglie due volte.

Nel primo caso la scappatella è avvenuta con una sua collega mentre la seconda volta con una donna che ha conosciuto su un sito di incontri. I postini della trasmissione si sono quindi occupati di consegnare la posta alla donna, la quale ha accettato l’invito e ha deciso di far parlare il marito durante la puntata.

C’è posta per Te, Stefania e il gesto estremo nei confronti dell’ex marito

Stefania ha quindi dato al marito la possibilità di spiegare il suo punto di vista, ma poi ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti per rendere partecipe il pubblico di quanto accaduto. La donna ha infatti raccontato che gli anni di matrimonio con Roberto sono stati terribili, in quanto è convinta che non ci siano stati solamente due tradimenti, ma molti di più.

Come se tutto questo non bastasse, veniva spesso lasciata sola dall’uomo, il quale preferiva dedicarsi ad altre cose piuttosto che trascorrere del tempo insieme a lei. Roberto ha cercato di parlare a cuore aperto con la moglie, dicendole delle parole molto dolci e facendole capire la forte mancanza nei suoi confronti.

Stefania, Roberto e Maria De Filippi

Stefania però, è apparsa fin da subito molto ferma sulla sua convinzione, dichiarando perfino di aver trovato un messaggio dell’amante sul cellulare. Questo in occasione di un viaggio di coppia avvenuto diversi anni fa a Parigi. La donna ha quindi rivelato di aver sofferto talmente tanto da gettare la fede matrimoniale nel fiume Senna, un gesto sicuramente molto forte.

Alla fine questa storia non si è conclusa nel migliore dei modi. Stefania ha deciso di chiudere la busta dichiarando come il marito sia del tutto infedele e inaffidabile. Proprio per questa ragione è convinta che lo stesso non potrà mai cambiare.