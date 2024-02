C’è Posta Per Te, la storia di Giuseppe e Valeria: dal tradimento alla proposta di nozze

Un’altra Puntata di C’è Posta per te ha deliziato la nostra serata permettendoci di conoscere qualche dettaglio su storie davvero interessanti. Quella ad aver maggiormente conquistato l’attenzione del pubblico e quella che ha visto come protagonisti Giuseppe e Valeria.

Scopriamo insieme che cosa è successo tra i due ripercorrendo le tappe della loro storia, la proposta di nozze dell’uomo alla donna e la reazione della stessa.

Giuseppe e Valeria prendono parte a C’è Posta per te

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 un’altra puntata di C’è Posta per te. Come sempre Maria De Filippi ha accolto nello studio del programma tutti coloro che, per un motivo o per l’altro, hanno deciso di ricorrere al suo intervento. Fra questi Giuseppe.

L’uomo ha deciso di contattare la redazione del programma, in quanto intende riprendere in mano la sua relazione con Valeria, donna con la quale ha convissuto per più di 7 anni. Il loro primo incontro è avvenuto nel 2014, quando Valeria stava vivendo un periodo molto brutto a seguito della perdita dei suoi genitori. La donna è anche madre di un bambino piccolo e quando i due si conoscono decidono di unirsi per diventare una famiglia.

In un primo momento però, a causa di impegni lavorativi non riescono a trascorrere molto tempo insieme ed è proprio in questo frangente che Giuseppe commette il suo primo errore. Valeria è molto distante e non ha molte occasioni per stare vicino al compagno. Per questa ragione lui intraprende una relazione con un’altra donna. Quest’ultima però, stanca di fare l’amante decide di imporsi e comincia a ricattare Giuseppe, dicendogli che avrebbe raccontato tutto a Valeria laddove questo non avesse preso una decisione.

Ovviamente questo porterà l’uomo a confessare il tradimento alla sua campagna, rivelandole che si è trattato di un enorme sbaglio e che vuole solo lei. Valeria però non la prende nello stesso modo, in quanto decide di troncare la loro relazione e va a vivere da sola con il figlio.

La proposta di matrimonio e la risposta di Valeria

Giuseppe ha quindi deciso di contattare Valeria ricorrendo a C’è Posta per te e la donna ha deciso di prendere parte alla trasmissione sapendo che molto probabilmente si trattava proprio del suo ex. L’uomo ha usato parole davvero molto dolci nei suoi confronti, descrivendo come non abbia mai smesso di amarla e come intenda passare con lei il resto della sua vita.

Giuseppe ha quindi chiesto a Valeria di sposarlo, ma questa ha invece declinato l’invito descrivendolo come pazzo. Maria ha poi ascoltato la versione di Valeria che ha raccontato come non riesca più a fidarsi dell’uomo al seguito delle tantissime delusioni ricevute in passato. La donna ha quindi concluso il suo intervento dichiarando che in questo momento deve pensare a lei e a suo figlio, in quanto non vuole più dare altri dispiaceri al piccolo di casa.