C’è posta per te: Lucia chiede perdono a Orlando, ma forse c’è un’altra verità C'è posta per te: Lucia chiede perdono a Orlando dopo un tradimento ma lui la rifiuta. Poi scatta il dubbio nella ragazza. Ecco cos'è successo

C’è posta per te: in onda la penultima puntata del grande show del sabato sera condotto da Maria De Filippi. Oggi, la moglie di Maurizio Costanzo ci racconta la storia di Lucia e Orlando, due giovani ex fidanzati separati da un tradimento.

È Lucia a chiamare C’è Posta per Te per chiedere perdono a Orlando, i due si sono conosciuti qualche anno fa e tra loro corre una grande differenza di età. La ragazza ha conosciuto Orlando a soli 15 anni, lui ne aveva 30. Dopo tre anni è rimata incinta del piccolo Michele qualche tempo dopo però la ragazza commette uno sbaglio

Conosce Ciro, un amico in comune, e tra i due sembra esserci del feeling fin quando un giorno si vedono e scatta il bacio. Orlando però crede che non ci sia stato solo quello e decide di lasciare Lucia

Orlando accetta l’invito e arrivato in trasmissione, alla vista della ragazza quasi si commuove, ma non cede. Non crede al semplice bacio, troppe prove non confermerebbero la versione dell’ex fidanzata

Tra queste “prove” c’è una certa Rosalba, colei che avrebbe raccontato tutto ad Orlando, un ex amica con cui Lucia si era confidata. E proprio Rosalba però, durante la trasmissione, innesca un dubbio nella testa di Lucia

Secondo la ragazza Orlando e Rosalba ora sarebbero una coppia in gran segreto e tra qualche tempo usciranno allo scoperto. Orlando infatti è lapidario nei confronti della mamma di suoi figlio e sembra non volerla proprio perdonare

“Non con me. […] Non abbiamo vincoli matrimoniali. Io sarò sempre un buon padre. Tutto ciò che mi compete su Michele, anche a livello economico, io ci sarò. Ma se devo mettermi accanto una ragazza così, che continua a dirmi bugie anche davanti all’Italia intera, non credo sia il caso di continuare” dice il ragazzo

Quando Maria chiude la busta Lucia esclama: “A me iene ancora di più il dubbio con Rosalba. Devi dire la verità” e proprio qua anche il pubblico sembra essere d’accordo.