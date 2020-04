C’è posta per te: Marcella Sposato e Miriam De Crescenzo insieme a mamma Rosa Vi ricordate di Marcella Sposato e Miriam De Crescenzo che hanno chiamato C'è Posta per te per fare pace con mamma Rosa? Ecco come le troviamo oggi

Vi ricordate la giovane coppia di ragazze formate da Marcella Sposato e Miriam De Crescenzo protagoniste di una puntata di C’è Posta per Te? Avevano chiesto a Maria De Filippi un aiuto per far pace con mamma Rosa, che non accettava il loro amore

Marcella infatti, dopo lunghi fidanzamenti con degli uomini, ha trovato l’amore con Miriam, perdendo però il rapporto di mamma Rosa che non accettava questo cambiamento. Nella puntata del 22 Febbraio però Maria De Filippi era riuscita nel miracolo

Dopo lunghe discussioni la conduttrice infatti ha convinto la signora Rosa ad aprire la busta e a stringere la mano alla compagna della figlia. Oggi proprio Marcella fa capire al pubblico che le cose tra lei e sua madre sono migliorate

In un post su Instagram infatti, la giovane, avrebbe postato una foto della mamma scrivendo: “È una brava donna, altrimenti non avrei fatto tutto questo per lei!” confermando quindi il solido legame tra le due

Anche la storia d’amore tra Miriam e Marcella sembra andare a gonfie vele e ha retto alle critiche di mamma Rosa. Le due infatti si sono tatuate sulla mano il nome delle rispettive compagne e dai loro profili social sembra che il rapporto è molto forte

Quello di Marcella è stato un atto di vero coraggio, la ragazza infatti si è messa a nudo di fronte a mezza Italia pur di riconquistare l’amore della madre. E sì sa, l’amore tra mamma e figlia, alla fine, supera ogni ostacolo.

Maria De Filippi è inoltre nota per fare miracoli in trasmissione, la conduttrice è riuscita a far aprire buste che nessuno avrebbe mai pensato potessero essere aperte. La trasmissione tornerà in onda il prossimo inverno e siamo sicuri che i fan non vedono l’ora!