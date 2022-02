Ieri sera un’altra puntata record di ascolti di C’è Posta per te è andata in onda. Tra le tante storie, Maria De Filippi ha raccontato anche quella di Leandro e Maria Paola.

A chiamare C’è posta per te è il ragazzo che deve farsi perdonare un bel po’ di cose. Come racconta la conduttrice:

Questa è la storia di un matrimonio che doveva essere celebrato per ben due volte, ma poi è saltato. Leandro mi ha detto di voler riconquistare Maria Paola. Loro avevano stabilito la data del matrimonio per due volte, con il ristorante prenotato. Però per ben due volte, pochi mesi prima lui l’ha lasciata ed è andato con un’altra ragazza. La prima volta lei l’ha perdonato e la seconda ha deciso di dire basta e da allora ogni tentativo di pace è stato vano.

I due avevano un progetto di matrimonio, dopo 10 anni di relazione, infatti, erano pronti a fare il grande passo ma nel frattempo qualcosa è andato storto. Prosegue Maria De Filippi:

Nel 2019 Leandro ha chiesto la mano della ragazza davanti a familiari e amici. Avevano stabilito di sposarsi entro il 2021, nel 2020 una ragazza lo corteggia, lui ricambia e scatta il tradimento. Le voci circolano e arrivano all’orecchio di Maria Paola, che una sera vede la macchina dell’amante e decide di seguirla e vede che la donna arriva in un posto dove c’è Leandro. Quando lui viene scoperto capisce che era soltanto il gusto del proibito e che amava la sua partner, che poi lo perdona. I due tornano ad organizzare nuovamente il matrimonio.

Fino a quando la storia si chiude definitivamente un anno fa quando Maria Paola dice no all’ennesimo tradimento:

“Nel maggio 2021 lui diventa responsabile di un bar e pensa tanto al lavoro. Lei si sente trascurata e si lamenta, lui ad un certo punto scoppia e decide di lasciarla. In quel momento nella vita di lui non c’è un’altra. Poi passa del tempo e così Leandro inizia a frequentare un’altra, poi Maria Paola lo viene a sapere e così Leandro comprende di voler tornare con la ex compagna e così le chiede perdono. Lui capisce che della nuova ragazza non gli importa nulla e per questo chiede scusa alla ex, ma Maria Paola dice di no.”

A questo punto Leandro decide di rivolgersi a Maria De Filippi e chiedere aiuto, ma tutto è stato vano.

Sembra infatti che Maria Paola dopo un anno di sofferenze sia pronta ad andare avanti e non perdonare l’ennesimo tradimento. La ragazza ha chiuso la busta.