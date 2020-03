C’è posta per te: Mariagrazia cerca la madre Antonia e scopre che ha altri 7 figli C'è posta per te: commozione in studio per la signora Mariagrazia che cerca la madre Antonia dopo 54 anni. La donna scopre con sorpresa di avere 7 fratelli

C’è posta per te: un’altra puntata ricca di emozioni è andata in onda ieri sera su Canale 5, tra le più belle storie raccontate da Maria De Filippi c’è sicuramente quella di Mariagrazia, una donna di 54 anni che cerca la madre Antonia che l’ha abbandonata quando era solo una neonata. La donna scopre anche che la mamma ha altri 7 figli

5 di loro erano presenti in studio, gli altri due residenti all’estero, non sono invece potuti venire. Con grande emozione e si direbbe piacere Mariagrazia apprende che tutti loro sono anche fratelli di sangue, in quanto sono stati concepiti dallo stesso padre.

Antonia non riconosce Mariagrazia e le sue parole fanno anche male al pubblico in studio: “In questi anni non ho mai pensato a lei. Non provo niente nel vederla” queste durissime parole hanno ingrigito il volto di Antonia

A ribaltar ela situazione però sono i fratelli di Antonia che, tutti visibilmente commossi, hanno spiegato come la loro mamma sia una donna molto rigida, che fatica ad esprimere le proprie emozioni. Uno dei figli spiega: “Nell’arco di tutta la vita, in cui ci ha cresciuti, lei dice di non sentire niente, ma non credo sia vero”

Antonia poi ci tiene a precisare: “Non voglio stravolgere la vita di nessuno. Voglio delle risposte, voglio sapere se i tuoi figli sanno che hai avuto un’altra figlia e che l’hai abbandonata”.

Non tutti sapevano dell’esistenza della sorella, ma tutti erano d’accordo nell’aprire la busta e abbracciarla finalmente per la prima volta. I fratelli hanno descritto il padre, scomparso qualche tempo fa, come la fotocopia della sorella mai conosciuta

Dopo vari tentativi Maria De Filippi convince anche la madre ad aprire la busta: “Antonia tranquilla, Mariagrazia sa che sua madre è quella che l’ha cresciuta e te sei quella che l’ha messa al mondo. Questa è un’enorme differenza”

Il lieto fine non poteva mancare: all’apertura della busta le due donne si sono abbracciate e sono scoppiate in lacrime. Un momento di grande emozione per tutti i telespettatori