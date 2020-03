C’è posta per te: Pieraccioni, Panariello e Conti fanno uno scherzo a Maria De Filippi Ieri sera a C'è posta per Te Carlo Conti Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni hanno fatto un simpaticissimo scherzo a Maria De Filippi

Ieri sera a C’è Posta per Te è andato in onda un divertentissimo scherzo. I protagonisti sono stati Carlo Conti, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni, grandi amici da molti anni. Il trio è riuscito a far ridere di gusto anche la presentatrice del programma Maria De Filippi. Ecco cosa è successo.

I due comici Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni avevano in precedenza saputo di una vecchia frequentazione di Carlo Conti e hanno approfittato per mandarle la lettera di C’è Posta per Te. La donna, Gianna, aveva avuto una “storia” col conduttore circa 40 anni fa. La puntata è andata avanti tra risate e battute allusive.

Carlo Conti, una volta entrato in studio e dopo aver salutato Maria De Filippi, non riconosce subito Gianna, che si era presentata in compagnia di suo marito. Questo non ha impedito al presentatore di aprire la busta per salutare i suoi due amici e rivedere la sua ex fiamma con il sul consorte.

Prima dello scherzo Carlo Conti ha avuto modo di raccontare di come ha conosciuto i due suoi colleghi e carissimi amici. Queste le parole del presentatore televisivo:

“Ho conosciuto prima Leonardo. Arrivò questo ragazzino, l’imitatore precedente non aveva fatto ridere, lui ha fatto ridere molto. Giorgio l’ho conosciuto, facevo una cosa a Vibo Valentia, ero convinto di avere come ospite Renato Zero e invece era Panariello che faceva Renato Zero”.

La puntata rimarrà negli annali del programma per vari motivi, in primis perché ci ha dimostrato ancora una volta la grande amicizia tra Maria De Filippi e Carlo Conti e poi anche per la grande comicità che i protagonisti sono riusciti a regalare.

Ne è un esempio il momento in cui i due comici chiedono alla conduttrice di “sbiancare” Carlo Conti con della cipria. Quando si rendono conto che Maria De Filippi non riesce nell’intento, aggirano loro stessi la busta per poi inseguire scherzosamente il conduttore per tutto lo studio.

Un’inizio di puntata scoppiettante insomma, con un trio comico che ci auguriamo di rivedere presto anche in TV oltre che nei teatri