C’è posta per te: Salvatore chiede perdono a Marina per le chat erotiche, ma lei chiude la busta C'è posta per te: Maria De Filippi ci racconta di un'altra relazione finita, quella tra Salvatore e Marina, lui colpevole di alcune chat erotiche. La storia:

C’è posta per te: in onda ieri sera la terzultima puntata del noto show del sabato sera condotto da Maria De Filippi, tante storie ci hanno commosso e qualcuna ci ha fatto anche sorridere, in particolare quella di Salvatore che ha provato in tutti i modi a chiedere scusa a Marina per essere “accidentalmente” inciampato in chat erotiche

Ma capiamo meglio cos’è successo: Salvatore e Marina sono una coppia con alle spalle un passato sofferto a causa di una precedente relazione dell’uomo da cui ha avuto anche due figli. Dopo i primi mesi burrascosi i due trovano un equilibrio e mettono anche al mondo un bambino: Alessio

Una mattina però, mentre Salvatore ancora dorme, la compagna trova delle chat erotiche sul suo pc e dà di matto. Seppur il compagno giura e spergiura che non c’è stato nessun tradimento, lei non ci sta e torna a vivere dai suoi insieme al bambino.

Salvatore chiede scusa in tutti i modi alla compagna e alla madre di lei, con cui già in passato c’erano stati dei diverbi tanto che il suocero ha anche rifiutato l’invito in trasmissione da Maria De Filippi

“Ti chiedo un’ultima possibilità, non posso fare gli stessi errori, Tu sei la mia vita”, ma non c’è stato nulla da fare, dopo una chiacchierata anche con la suocera Patrizia che sottolinea che:

“Mi ha detto che è andato su quelle chat per curiosità maschile. A 35 anni? Non ha capito nulla dell’amore. È un bravissimo ragazzo, ma ha un carattere per cui non affronta le cose. Tu dovevi parlare con me e mio marito”.

Marina decide comunque di chiudere la busta, la ragazza di 10 anni più giovane di Salvatore, sostiene di aver sofferto troppo e di essere ancora arrabbiata per poterlo perdonare, nonostante l’amore che prova nei suoi confronti

Quel che sappiamo è che ancora oggi i due vivono separati, e anche dopo la registrazione di C’è Posta per Te, la ragazza non è riuscita a perdonare Salvatore. Ma chissà. magari il tempo farà da gentiluomo e tornerà il sereno.

