C’è posta per te: Silvana cerca il padre che l’ha abbandonata 50 anni fa, Aldo ha un’altra spiegazione C'è posta per te: Silvana è una donna di 50 anni che non ha mai conosciuto il padre, ora Aldo si giustifica e spiega come stanno le cose

C’è posta per te: un’altra storia commovente raccontata da Maria De Filippi. Protagonisti di questa storia sono Silvana, una donna che cerca il padre, Aldo, che l’ha abbandonata quando lei era solo una neonata. L’uomo, accompagnato dalla moglie, però spiega come stanno davvero le cose

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’è Posta Per Te (@cepostaperteufficiale) in data: 22 Feb 2020 alle ore 1:31 PST

Silvana è molto arrabbiata, pensa che il padre l’abbia abbandonata quando era solo una neonata. L’uomo però spiega che le cose non stanno come dice lei, ma che ad allontanarli sono stati i parenti della mamma di Silvana. Aldo è visibilmente commosso a rivedere la figlia, che ricordiamo non vede da quando è una bambina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’è Posta Per Te (@cepostaperteufficiale) in data: 22 Feb 2020 alle ore 1:42 PST

Quando però Maria De Filippi gli chiede: “sei contento che lei ti abbia cercato?”, lui risponde in modo onesto: “sinceramente no, preferivo di no. Ho paura che mi sconvolga la vita.” A dare sostegno all’uomo è la moglie di lui che spiega in modo più pacato alla conduttrice il pensiero del marito

Proprio la donna, quando ha aperto la busta, ha rassicurato il marito e non sembrava affatto sorpresa di vedere una donna dall’altra parte, tanto che sottovoce dice al marito: “vedi? te l’avevo detto che era per te. È lei per forza”

Aldo, nonostante non abbia mai cercato la figlia, spiega di aver tenuto sempre, in questi anni, una foto della piccola sul comodino. L’uomo ora ha altri figli e ha paura a far entrare Silvana e sua nipote nella sua vita. Alla fine, dopo una lunga serie di trattative l’uomo ha aperto la busta, anche se la figlia non era più tanto convinta di vederlo.

A ribaltare la situazione le parole di Maria De Filippi e della moglie dell’uomo che hanno calmato le acque.