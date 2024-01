Valerio chiede scusa alla sua ex Consuelo a C’è Posta per Te, omettendo un dettaglio importante a Maria De Filippi

Ieri si è tenuta una nuova puntata di C’è Posta per Te che ha visto protagonista la storia di Valerio, pronto a tutto per riuscire a riconquistare Consuelo. Quest’ultimo nello studio di Maria De Filippi ha deciso di scusarsi con l sua ex dopo aver commesso tantissimi errori.

In ben 11 anni infatti, quest’ultimo ha cambiato 11 lavori e per ben 5 volte a “costretto” la sua famiglia a cambiare casa insieme a lui. Una situazione che ha portato la donna ed i loro figli a tornare dalla madre, lasciando così da solo l’uomo.

Ora a distanza di tempo Valerio ha chiesto auto a Maria per riuscir a far pace con la sua ex compagna omettendo però un dettaglio importante. Ecco di cosa stiamo parlando.

C’è Posta per Te, Valerio cerca di riconquistare Consuelo: il dettaglio omesso a Maria lascia sorpresi

Dopo ben 11 anni di relazione e 7 di convivenza, Consuelo ha deciso di lasciare casa per tornare dalla madre, chiudendo la sua relazione con Valerio. Quest’ultimo infatti, ha chiesto alla De Filippi di poter chiedere scusa alla sua compagna, avendo capito gli errori commessi in passato e desideroso di poter ricominciare una nuova vita.

Il ragazzo ha così spiegato: “Voglio cambiare, sto andando da una psicologa. Lo faccio per i nostri figli ma anche per me. Mi mancate. Ti sei sempre messa da parte per mettere davanti noi. Ho dato ordine alla banca di mandare tutti i soldi al tuo conto ogni mese”.

Di tutta risposta Consuelo ha replicato affermando: “Ha detto la verità per la prima volta in vita sua. I figli si fanno in due, non ci sono soltanto io. Se la prendeva con me perché non riuscivo a trovare un lavoro, ma non era facile. Io gli voglio bene, nonostante tutto. Sono delusa, tanto. L’ho sempre protetto, ero io l’uomo di casa”.

La donna ha successivamente rivelato però un dettaglio inaspettato che Maria non conosceva e che subito ha spinto la conduttrice a lanciare una frecciatina nei confronti di Valerio.

Consuelo ha infatti affermato: “Maria non voleva che io volessi amicizie, anche femminili. Non potevo parlare con nessuno. (…) Io voglio essere rispettata come donna”. Affermazioni che hanno fin da subito stranito la conduttrice che girandosi verso Valerio ha esordito: “Di questo però non avevamo parlato”, lasciando il ragazzo in silenzio.

Tra i due la storia è terminata con l’apertura della busta da parte di Consuelo per dare la possibilità al suo ex di poter dimostrare il suo cambiamento.